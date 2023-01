Javier Iguacel: “Patricia Bullrich me apoya, vino a buscarme para que la acompañe”

En diálogo con MDZ, Javier Iguacel, intendente de Capitán Sarmiento y precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires del ala dura del PRO, habló sobre la campaña y "la esperanza que ve la gente en Patricia Bullrich". Afirmó que trabaja en conjunto con los otros candidatos de Bullrich en un plan de gobierno para la provincia, dejando en claro que Ritondo no pertenece a ese espacio.

Del programa de control de precios dijo que son medidas que siempre fracasaron, comparando al gremio de camioneros con las brigadas de Mussolini. De los nombramientos del Gobierno de Kicillof afirmó que van a revisarlos y que si comprueban que fueron pasados a planta militantes para pagar “favores políticos”, lo denunciarán penalmente. En cuanto a la situación de IOMA, dijo que dará libertad de acción para la elección de la obra social que quieran. Sobre la VTV (Verificación Técnica Vehicular) y los radares sostuvo que son una caja negra de la política.

El comienzo de la charla con Javier Iguacel fue sobre la campaña. Afirmó que desde que lo fue a buscar Patricia Bullrich para que sea candidato a gobernador lleva recorridos 60 mil kilómetros y 90 ciudades visitadas, “algunas de las cuales fui varias veces. Sobre todo, en el conurbano y ciudades relevantes de la provincia, como La Plata, Mar del Plata o Bahía Blanca”. Confirmó que estará en la Costa y en el conurbano la próxima semana, acompañando a Patricia Bullrich. La campaña seguirá en febrero con visitas a las fiestas regionales del interior bonaerense.

“En la recorrida por la provincia veo a la gente con mucha tristeza, en Patricia ven una esperanza, nos lo dicen siempre. Saben que tiene el coraje y las convicciones para enfrentar los problemas y los desafíos de la Argentina que se viene. La gente nos pide que les hablemos con la verdad. No quieren más mentiras ni promesas de politiquería barata. Quieren que el que las hace las pague, Ese es el camino que nos piden y el que vamos a seguir con Patricia”.

Al preguntarle si la superpoblación de candidatos debilita a Juntos por el Cambio, el precandidato a gobernador respondió que promover la competencia dentro del espacio es una buena demostración de democracia, “con lo cual cuanto más competencia y mayor cantidad de candidatos para elegir hayam es mejor”.

Asimismo, dejó un mensaje a sus competidores en la interna: “Tanto Mauricio como Patricia apoyan mi candidatura. En especial Patricia que me vino a buscar para que la acompañe. Somos tres los candidatos que estamos con Patricia y trabajamos en conjunto en un plan de Gobierno para la provincia de Buenos Aires”.

“Todos los candidatos tenemos un perfil diferente, los que estamos de este lado proponemos audacia, convicción, coraje y decimos que las cosas son blanco o negro; del otro lado están los que proponen negociación y diálogo. Finalmente, será la gente quien defina en una PASO qué candidato de Juntos por el Cambio lo representa mejor”, remarcó el alcalde de Capitán Sarmiento.

En cuanto al ex ministro de Seguridad bonaerense, Iguacel dijo: “Ritondo se muestra con Patricia porque en una interna saca tres veces más votos que Horacio. Por eso le conviene estar cerca de Patricia. Todos sabemos, lo ha dicho públicamente, que es el candidato de Vidal”.

Controlar precios es de fascistas

Sobre este tema Iguacel, sostuvo que en una economía de libre mercado como la nuestra el Estado no tiene el poder de controlar los precios. “Es una ilusión de autoritarios creer que pueden controlar a todos. En los países donde hay un autoritarismo absoluto perdieron el sistema productivo; las sociedades que progresan son las que tienen libertad e igualdad ante la ley. Ahí es donde tenemos que ir, lo demás es una fantasía. Nuestra Constitución es clara, establece libertad de trabajo y comercio; eso significa que cada uno es libre de trabajar y comerciar de acuerdo a lo que cree conveniente. Eso sí, siempre dentro del marco de la Ley”.

“Mandando a Moyano y a las organizaciones sociales lo que van a conseguir es que suban los precios disparatadamente o que no haya mercadería. Están copiando métodos fascistas. Fíjate que la brigada de control de los camioneros se viste igual que las camisas negras de Mussolini, son igual de violentos y no lo disimulan”, afirmó.

Sin pelos en la lengua, contra el Gobierno nacional: “Hacen todo esto porque nunca laburaron en el sector privado. No tienen ni idea de lo que es el sector productivo ni cómo se forman los precios. Es algo que nunca lo van a saber porque siempre curraron en el Estado. Repiten formulas populistas de hace 50 años que fueron un fracaso, no se dan cuenta o lo hacen a propósito. Para terminar con los especuladores, como dicen ellos, hay que alentar la competencia. No es con autoritarismo”.

Un Gobierno austero

Esa fue la respuesta que dio Javier Iguacel cuando le consultamos: ¿cómo va a gobernar la provincia de Buenos Aires con un estado sobredimensionado? “Si llego a ser gobernador voy a hacer muy austero, lo primero que vamos a hacer es mostrar austeridad en la política. Para eso voy a trabajar con cinco ministerios, a los demás los elimino”.

En cuanto a los trabajadores que son pasados a diario a planta permanente en el Estado bonaerense, según consta en el Boletín Oficial, afirmó: “Vamos a verificar si verdaderamente están en condiciones de ser planta permanente y tener la idoneidad necesaria para ocupar un cargo en el Estado. Si no cumplen con esos requisitos, son ñoquis o militantes que entraron a la función pública por un sistema prebendario de la política, no nos va a temblar el pulso para echarlos. De comprobar que en la gestión de Kicillof se nombró a militantes para pagar favores políticos lo denunciaremos penalmente”.

“Ahí veremos si realmente los gremios que dicen representar a los trabajadores del Estado, realmente los representan. ¿A quiénes van a defender, a los ñoquis o a los verdaderos trabajadores? Si defienden a los ñoquis políticos entonces habrá conflicto. No hay que tenerles miedo ni dejarse extorsionar por estos chantas. Vamos a limpiar la provincia de todos los ñoquis políticos”, sentenció el precandidato a gobernador de Patricia Bullrich.

En cuanto a la situación de IOMA, Iguacel sostuvo: “Lo llenaron de ñoquis, algunos vivos se están haciendo multimillonarios con negocios turbios y a los prestadores no les pagan los servicios. El resultado es que los beneficiarios, cautivos de IOMA, cada día tienen menos prestaciones”.

“Si soy gobernador, una de las primeras medidas que tomo es dar a los trabajadores estatales la libertad de elección de obra social. Se puede. Lo hicimos en Capitán Sarmiento con los trabajadores municipales -explicó-. Cuando tomamos esta medida, el 90% se fueron de IOMA. Obviamente vamos a armar un buen directorio, con profesionales idóneos, comprometidos en eliminar a los ñoquis y la corrupción de IOMA, para transformarla en una obra social eficiente y competitiva”.

Por otra parte, Iguacel apuntó contra la Verificación Técnica Vehicular. “Otro curro que vamos a eliminar. Fue creada para engordar la caja negra de la política. Está demostrado que no sirve como método de prevención de accidentes. Según el CESVI el 98% de los accidentes viales se debe a imprudencia de los conductores, solo el 2% es por el estado del vehículo. Si soy gobernador la VTV dejará de ser obligatoria”.

“El método más efectivo contra a la imprudencia es un cambio cultural, con educación vial desde el jardín es más lento, pero más efectivo. Ahora en el corto plazo se puede hacer con campañas de concientización vial y con una Policía Vial capacitada, persuadiendo y educando a los conductores. Las multas deben ser la última opción, salvo que sea un hecho grave o reiteraciones de avisos. Ahí no queda otra que multar”.

Por último, Javier Iguacel se refirió a los radares en las rutas y dijo que son otro gran curro creado para recaudar: “¿De qué sirve tener un cartel en una ruta que de golpe dice que tenes que andar a 60 kilómetros por hora? Eso puede generar accidentes al frenar de golpe en una ruta donde la máxima es de 120 kilómetros por hora. Está hecho para facturar, los que venden ese sistema a los municipios te dicen que el 40% es para la municipalidad, el 10% es para el intendente y el 50 para las universidades que dicen representar. A mí me lo vinieron a proponer y los saqué cagando”, finalizó el precandidato a gobernador bonaerense de Juntos por el Cambio.