El sugestivo acto que compartieron Sergio Massa y Wado de Pedro mientras se definen las candidaturas

En medio de los rumores en torno a las candidaturas del Frente de Todos, el ministro del Interior, Wado de Pedro, y el ministro de Economía, Sergio Massa, compartieron un acto en clave electoral.

Ambos ministros nacionales compartieron un acto con el ministro de Transporte, Diego Giuliano, celebrando el regreso del tren que une Mercedes con Tomás Jofré.

"Con nuestra generación, con Sergio (Massa), con Axel (Kicillof) y todos los compañeros y compañeras, vamos a repensar una Argentina nueva, vamos a repensar ideas nuevas para un mundo nuevo", aseguró de Pedro, en tono de campaña.

Esta es la segunda vez que ambos se muestran juntos cuando desde las filas del Frente de Todos aún no se ha dado a conocer una fórmula para los comicios de agosto. La primera vez fue el jueves pasado, en el acto del 25 de Mayo, que tuvo como única oradora a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Los dos estuvieron juntos detrás suyo.

El ministro del interior celebró la inauguración de las nuevas líneas de tren. "Esa Argentina que se fundó y pensó que todo tenía que salir por el puerto de la Ciudad de Buenos Aires, que diseñó un sistema ferroviario pensando en que Argentina tenía que salir por el puerto, es una Argentina que vamos a repensar", sostuvo de Pedro.

"Vamos a seguir trabajando para esta Argentina federal y para un modelo productivo y que tengan lo que tienen hoy acá, que es arraigo", agregó.

Según informaron las autoridades, el tramo que se inauguró hoy incluyó la puesta en valor de infraestructura edilicia de las estaciones Tomás Jofré y Altamira, del mismo partido. Allí también se realizaron obras enmarcadas en el Plan Federal de Revalorización y Preservación del Patrimonio Histórico y Cultural Ferroviario que ejecuta Trenes Argentinos Capital Humano, poniendo en valor infraestructuras edilicias que datan de principios del siglo XX.

“Con Wado compartimos muchas horas, muchos días, mates. Nos peleamos en algún momento. Nos juntamos cuando vimos a Argentina en peligro, cuando vimos que no había límites y todo era para unos pocos. Empezamos a pensar como repensar esa idea de la gran familia que hoy representa el Frente de Todos, con sus diferencias. Con el sueño de un país federal y conectado”, dijo por su parte Massa.

Y agregó: “La verdad es que si hay algo que elegimos fue seguir adelante. Tratar de tomar decisiones siguiendo adelante. Como dijo Wado, podemos cometer errores. Los cometimos, muchos. Pero no tengan dudas que gobernamos con el corazón en la mano y pensamos la Argentina con convicción y sueños de futuro. Y eso no va a cambiar. Podemos tener un lugar o el otro, no tenemos preocupación por cuál es el lugar que nos toca”.