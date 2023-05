Daniel Scioli también se desmarca de Cristina Fernández de Kirchner y le planta batalla

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, no estuvo presente en el acto en Plaza de Mayo por los 20 años de la asunción presidencial de Néstor Kirchner, argumentando que "tenía que estar en Brasilia por un acuerdo que se había firmado". Sin embargo, se hizo eco del discurso de Cristina Fernández de Kirchner y ratificó -al igual que Agustín Rossi- su precandidatura a presidente.

El exgobernador bonaerense explicó que Mariano Cabral, el secretario de Cristina Kirchner, extendió la invitación para el 25M el día previo. Sobre la tardanza a la convocatoria, dijo: "No hay ningún comentario. Siempre me he considerado respetado y tenido en cuenta, en especial en fechas clave".

La defensa de su candidatura y un guiño a Alberto Fernández

Al ser consultado por la posibilidad de que el kirchnerismo impulsara un candidato de unidad, Scioli dijo en declaraciones a TN que "sería una hipocresía decir que no hay diferencias internas, matices (en el Frente de Todos) y qué mejor que dirimirlo internamente".

Y aseguró de manera tajante: “A mí no me baja nadie. Voy igual, estoy convencido”.

Daniel Scioli es alfil de Alberto Fernández, y en todo momento, trata de dejar claro ello y desmarcarse de Cristina Kirchner. Por ello, al ser consultado por si él era el candidato de la vicepresidenta, sostuvo: "Yo me siento el candidato de los trabajadores, de la clase media, de los que emprenden, los que producen".

Y agregó que "lo mejor que puede pasar es no depender de ningún dirigente, sino someternos a la voluntad popular".