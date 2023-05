Patricia Bullrich volvió a juntarse con uno de los "heridos" de su armado en Provincia

Patricia Bullrich volvió a juntarse y compartir un acto en San Miguel con Joaquín De la Torre, uno de sus tres postulantes para la gobernación que terminó siendo Néstor Grindetti y llamó a "recuperar el país" porque "los argentinos hoy sentimos que la Argentina se nos va de las manos”.

El gesto no puede pasar desapercibido luego de las críticas que recibió el exintendente de San Miguel en la última reunión provincial del PRO, al cual no pertenece, y de las aclaraciones que realizó la propia precandidata presidencial despegándose de sus dichos en contra de Horacio Rodríguez Larreta, a quien el senador provincial le reclamó que no se presente a las PASO y lo calificó de “inspector de veredas”.

A unos treinta kilómetros, en Lanús, Néstor Grindetti recibió a Cristian Ritondo, el cuarto mosquetero que quedó fuera de la competencia para la gobernación y que fue al que más le molestó la decisión de Bullrich. Al parecer, la candidata le había pedido unas semanas para decidirse en su favor y terminar de convencer a Grindetti, De la Torre y Javier Iguacel, los tres que se anotaron antes que él, que tenía como referente presidencial a María Eugenia Vidal.

Ritondo es hoy un firme candidato para encabezar la lista de diputados nacionales de Juntos por el Cambio o como se llame este nuevo frente. Y, a pesar de la insistencia de Bullrich para que ella y Rodríguez Larreta tengan una nómina de legisladores nacionales y provinciales por separado, las chances de que esto ocurra son más que escasos.

“A veces me parece que se olvida de que esto es el PRO”, le confió a MDZ uno de los conocedores más meticulosos del partido que creó Mauricio Macri. “Esto termina con una lista única de senadores nacionales, a cargo de Miguel Angel Pichetto, una de diputados, con Ritondo, y hay que ver si hay PASO para gobernador. No sea cosa que haya una sóla lista también”, confesó.

Grindetti, Ritondo y varios de sus referentes más cercanos

Algo parecido piensa uno de los dirigentes que estuvo hoy con Bullrich en San Miguel, en la Fábrica del Arte local, junto con el intendente Jaime Méndez y el propio De la Torre. “Lo más sano para todos, inclusive para los radicales, es que la pelea de fondo sea la presidencial, y el resto tengamos libertad de acción”, algo que discutirán las convenciones partidarias de la UCR provincial y nacional durante las próximas semanas.

El sábado, en Coronel Suárez, está prevista la realización de la Convención bonaerense y dentro de un mes la de la UCR Nacional, que preside Gastón Manes. En el 2021, De la Torre había sido uno de los que estuvieron con Manes en contra de Diego Santilli con su postura de oponerse a un candidato que no sea de la Provincia para defender sus intereses.

Sin embargo, su discurso más enfático lo dio hace unos días cuando, al explicar ante su gente el motivo por el cual no será candidato a gobernador, De la Torre le pidió a Rodríguez Larreta que no se presente a disputar las PASO, acusó a su policía de matar chicos como el joven futbolista de Barracas Central, Lucas González y lo calificó de un simple “inspector de veredas”, dichos que motivaron una desmentida clara y directa de la propia precandidata presidencial.

"Nosotros queremos poner las cosas en orden. El orden es cuidar a los ciudadanos y a las fuerzas de seguridad y los que destruyen la vida de los argentinos tendrán que pagar por lo que hacen", dijo Patricia Bullrich en el acto por el 25 de Mayo realizado en la Fábrica del Arte, con la participación de alumnos de San Miguel.

“Creo que lo más importante es estar junto a los argentinos que están en una situación de mucha angustia, de mucho llanto, y que es necesario que sientan que hay un camino para recuperar el país. Los argentinos hoy sentimos que la Argentina se nos va de las manos”, dijo Bullrich.

Cerca del senador provincial dijeron que "no hay reproches ni quejas", dijeron. Lo que no confesaron es que, de la única manera que él no seguiría trabajando cerca de Bullrich y hasta podría pensar en cambiar muchas de sus futuras decisiones políticas era si ella decidía en favor de Ritondo, quien ahora tiene como objetivo principal cuidar a sus dirigentes territoriales y tratar que le consigan la reelección para todos los legisladores que se referencian en él.