Dónde y qué estaba haciendo Alberto Fernández mientras Cristina Kirchner agitaba a la multitud en Plaza de Mayo

El presidente Alberto Fernández se instaló en la residencia oficial ubicada en la localidad bonaerense de Chapadmalal, donde está previsto que permanezca durante el fin de semana largo.

El viaje, que estaba programado, se dio en la previa del discurso de Cristina Fernández de Kirchner en Plaza de Mayo a 20 años de la asunción de Néstor Kirchner como presidente.



Tras participar durante la mañana de este jueves en el Tedeum por el 25 de Mayo en la Catedral de Buenos Aires, donde se cruzó con Horacio Rodríguez Larreta tras las acusaciones en torno a la muerte de René Favaloro, el mandatario llegó al Aeropuerto "Astor Piazzolla" de la ciudad de Mar del Plata a bordo del avión Tango 04.

"Yo no voy a estar en Buenos Aires, estoy terminando ahora y me voy a estar yendo porque tengo a mi familia en Chapadmalal", había declarado el presidente luego del Tedeum.



Luego Alberto Fernández se trasladó por tierra hasta la quinta presidencial de Chapadmalal, ya que las malas condiciones meteorológicas en la localidad balnearia no permitieron que el trayecto de casi 20 kilómetros desde el aeropuerto fuera cubierto en helicóptero.



Fuentes oficiales indicaron que está previsto que el presidente permanezca hasta el domingo en la residencia oficial, junto a la primera dama, Fabiola Yáñez, quien se encontraba en la ciudad desde hacía dos días.