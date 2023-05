Alfredo Cornejo respaldó una posible candidatura de Rodolfo Suarez como vicepresidente

El exgobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, estuvo de recorrida en distintos departamentos de la provincia realizando su campaña electoral de cara a las PASO del 11 de junio. Allí opinó sobre los rumores que vinculan a Rodolfo Suarez como un posible vicepresidente de Rodríguez Larreta o de Patricia Bullrich, ya que ambos han reconocido la buena relación que tienen con el actual mandatario local.

"Para nosotros es un orgullo que se piense en él. Es una figura destacada de nuestro equipo, es el actual gobernador. Hoy por hoy está concentrado en darle continuidad al proyecto, en corregir las cosas que no estén del todo bien, en profundizar lo que sí se hizo bien y entrar en una nueva etapa de Mendoza, con otros desafíos", dijo Cornejo al ser consultado al respecto.

"Sería importante la presencia de Suarez en un Gobierno nacional, pero no creo que sea hoy lo más relevante de nuestra agenda. Hoy veo a los políticos, en líneas generales, más preocupados por sus carreras políticas que en los proyectos, buscando el poder por el poder mismo. Hoy la inflación no permite vivir, desde Cambia Mendoza tenemos que dar certidumbre, asique no creo que estemos enfocados en la carrera personal", agregó el exgobernador.

Hoy, durante el Toque de Diana, el gobernador Suarez reconoció: "Por supuesto que me gustaría ser candidato a vicepresidente, sería poco creíble si dijera que no. Nuestra prioridad es la provincia de Mendoza, después de las elecciones PASO aquí hay un periodo para el cierre de listas nacional".

Mientras que Cornejo finalizó diciendo: "Me parece que esto hay que dejarlo para la última semana previo a las PASO nacionales".

En los últimos días, Horacio Rodríguez Larreta confirmó que "valora mucho a Rodolfo Suarez" al ser consultado como su posible vicepresidente o compañero de fórmula, aunque subrayó que "todavía no lo definimos, lo vamos a hacer para adentro de Juntos por el Cambio". En ese marco, el jefe de Gobierno porteño llegará a la provincia este viernes para respaldar la candidatura de Cornejo.