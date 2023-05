La renovación del Congreso: figuras clave que definen su futuro en las elecciones

El Congreso de la Nación debe renovar 154 bancas en estas elecciones. El cierre de listas es el 24 de junio -falta un mes exactamente- y los mandatos legislativos vencen el 9 de diciembre de este año. La Cámara baja reestablece 130 de 257 espacios y la Cámara alta, 24 de 72. Figuras de peso dentro del mundo parlamentario entran en las próximas cuatro semanas en las siempre traumáticas deliberaciones para saber que destino político les depara.

Máximo Kirchner, Mario Negri, Graciela Camaño, Cristian Ritondo o la presidenta de Diputados, Cecilia Moreau, son algunos de los que deberán definir si renuevan o se retiran del cuerpo luego de años que los tuvieron como protagonistas de cada debate. En el Senado, los líderes de los principales bloques, como José Mayans y Luis Naidenoff, o históricos como Adolfo Rodríguez Saá, cumplen sus seis años en la banca y quedaron en el tercio de la Cámara alta que le toca renovar.

En Diputados, el Frente de Todos tiene 68 legisladores en vencimiento (52% de los plazos a vencer) y el PRO cuenta con 24 (18,4%). La UCR engloba 17 (13%), Evolución Radical 4 (3%) y la Coalición Cívica 6 (4,6%). El resto está delegado entre diversas fuerzas políticas minoritarias. En mayoría, varían las bancas de provincia de Buenos Aires (35), la Ciudad (12), Santa Fe (10), Córdoba (9), Mendoza (5) y Tucumán (5); el resto elige entre dos, tres y cuatro legisladores.

Máximo Kirchner debe definir su futuro político

Dentro del PRO deben revisar y analizar su mandato diputados como Pablo Torello y Pablo Tonelli. Se le suma Alberto Assef e Ingrid Jetter. Tal como el candidato a gobernador en la provincia de Mendoza, Omar de Marchi, y Álvaro González, otro de los que debe reestablecerse es Ritondo, quien es tironeado para ser cabeza de lista por la provincia de Buenos Aires tanto por la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, como el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Aún no se descarta que en las negociaciones se llegue a una lista de unidad para cargos legislativos. Ritondo suena para encabezar la presidencia de la Cámara en un eventual gobierno de Juntos por el Cambio.

En la UCR, entre las caras a vencer aparece la diputada Karina Banfi, que no se sabe si renovara o no. También se destaca el representante cordobés Negri, el cual no está confirmado si tendrá lugar en las listas. El candidato a gobernador en la provincia de Salta de JxC, Miguel Nanni, es otro de los apuntados, así como el exministro de Hacienda mendocina, Lisandro Nieri.

Cámara de Diputados de la Nación.

En Evolución Radical, la figura a terminar su mandato es el reciente candidato de Juntos por el Cambio en la provincia de La Pampa, Martín Berhongaray. Por la Coalición Cívica, hay dos cuadros importantes en renovación: el presidente Maximiliano Ferraro y Mónica Frade.

Dentro de Identidad Bonaerense (peronismo no kirchnerista), se destaca el final del plazo legislativo de Graciela Camaño, la cual tiene decidido irse y finalizar su tiempo como legisladora. Cumple 20 años ininterrumpidos como diputada y tuvo dos períodos previos también.

En el Frente de Todos, hay diputados de alta incidencia que concluyen sus plazos en la Cámara baja. Uno de ellos es el trabajador exhaustivo en el juicio político a la Corte Suprema Rodolfo Tailhade. Máximo Kirchner también se encuentra en la lista, así como el titular del bloque oficialista, Germán Martínez. La presidenta de la Cámara, Cecilia Moreau, deberá renovar su lugar, tal como debe hacerlo el vicepresidente del recinto, José Luis Gioja. Marcelo Casaretto y Marcos Cleri se encuentran en la misma posición.

Qué pasa en el Senado

En el Senado, de los 24 legisladores a renovar, 12 pertenecen a Juntos por el Cambio y otros 12 al Frente de Todos. Las provincias que renuevan senadores son Buenos Aires, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, San Juan, San Luis y Santa Cruz.

En el oficialismo, hay cuadros importantes a punto de vencer como el formoseño José Mayans, Adolfo Rodríguez Saá (San Luis), Juliana Di Tullio (Buenos Aires) y Maurice Fabián Closs (Misiones). Se deberán apuntar a reestablecerse o irse Ana María Anni (TDF), Ricardo Antonio Guerra (La Rioja) y José Rubén Uñac (La Rioja). José Mayans es uno de los que dejará el Senado en caso de no renovar.

Dentro de la oposición, se destacan figuras como el formoseño Luis Naidenoff y el oriundo de misiones, Humberto Schiavoni. También aparecen Silvia del Rosario Giacoppo (Jujuy), Gladys Gonzáles (Buenos Aires), Gabriela Gonzales Riollo (San Luis) y José María Torello (Buenos Airesa), entre otros.

Al mes del cierre de listas, el 24 de junio, los dirigentes legislativos ya diagramaron su futuro político dentro o fuera de las cámaras pertinentes. Plantearon desde alianzas internas hasta ajenas y soslayaron todo tipo de acuerdo inoportuno. Dentro de los diputados y senadores de la oposición, hay un gran caudal que apuntan a ministerios. En el oficialismo, en postura de derrota, estiman aseverar sus funciones en las cámaras.