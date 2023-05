El candidato que se ríe de las guarangadas y polémicas pintadas en sus afiches

El precandidato a diputado provincial por Republicanos Unidos en la provincia de Chaco, Iván Gyoker, publicó una foto suya junto a un afiche de su campaña vandalizado con signos obscenos. "El cariño de la gente", comentó abajo. Las elecciones PASO en dicho distrito son el próximo 18 de junio.

El integrante de Juntos por el Cambio luego expresó: "Que se quede tranquilo Milo Locket que la intervención artística que le hicieron más que algo personal era una fijación falica qué hay en Resistencia parece".

El cariño de la gente pic.twitter.com/IpSl8RqoxI — Iván Gyöker (@Ivangyoker) May 23, 2023

Gyoker es un gran crítico de la gestión del gobernador Jorge Capitanich y quiere ganarse un lugar en la legislatura provincial. "El Fin de Ciclo es total, por eso buscan disfrazarse de cambio los responsables de la tragedia que vivimos hace 16 años en el régimen de Capitanich. Este 'cambio sólido' nos trajeron al Chaco", expresa.

"No solo somos la capital más pobre del país, nos robaron la dignidad. Acceso a cobertura médica. En Gran Resistencia 48% de los habitantes no tiene cobertura médica. En Corrientes solo el 22% no la tiene y en Posadas el 37%. -Cloacas: en el Gran Resistencia 37% no las tiene. En Corrientes solo el 3% y en Posadas 26%", destaca.

"En el Gran Resistencia el 15% vive en zona inundable. En Corrientes 6,6% y en Posadas el 0%. Mucho chamuyo, mucho inaugurar obras que nunca terminan pero la deuda en infraestructura que le dejan a la provincia del Chaco algún día la tendrán que explicar", agrega.

"Gran parte de los problemas de desarrollo humano y pobreza estructural que tenemos es porque le robaron la dignidad a nuestra provincia. Puro chamuyo pero cruzando el puente las condiciones para desarrollarse son mucho más óptimas", sentencia.