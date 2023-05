Tras las amenazas de Sergio Massa, Máximo Kirchner limó asperezas con el Frente Renovador

El presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, se reunió con la mesa ejecutiva del Frente Renovador para limar asperezas luego de que el ministro de Economía, Sergio Massa, amenazara con abandonar el Frente de Todos.

La reunión se llevó a cabo en el despacho de la presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, con el objetivo de coordinar la organización y movilización para el acto del jueves en la Plaza de Mayo.

Luego del encuentro, desde el Frente Renovador emitieron un comunicado confirmando su pertenencia al Frente de Todos. "Hace tres años el Frente Renovador fue parte fundacional de un espacio político que nació del compromiso y la generosidad. En el 2019, la candidata con mayor representatividad social cedió espacio y, de la misma manera, todos cedimos para construir una coalición amplia y lograr confluir en el armado del Frente de Todos", indicaron.

Y agregaron: "De cara a estas elecciones, aspiramos a que se manifieste el mismo espíritu de unidad y generosidad para construir una estrategia competitiva. Una estrategia que surja de la capacidad de entender el voto estratégico que se expresa entre las PASO y la primera vuelta, y entre la primera y la segunda vuelta. Estamos convencidos y convencidas de que no existe orden económico si no está acompañado de estabilidad política. Con ese convencimiento como motor, es que el Frente Renovador ofreció a uno de sus mejores cuadros para presidir el Ministerio de Economía, en uno de los momentos más álgidos y delicados que le tocó atravesar al país en los últimos tiempos. Cuando muchos hablaban de asamblea legislativa y helicóptero, se abandonó la comodidad del diálogo parlamentario para pasar a la acción, logrando contener la crisis. Lo que pretendemos es que esa acción no se vea lastimada por diferencias internas que pongan en riesgo la estabilidad económica necesaria para culminar esta etapa de gobierno y empezar el nuevo sendero de crecimiento y desarrollo que precisa la Argentina".

"Asimismo, es necesario poner en evidencia que el país atraviesa una de las peores sequías de su historia y, por lo tanto, resulta imperativo encauzar los mayores esfuerzos de Gobierno en encontrar instrumentos para compensar las consecuencias sin costos sociales", añade el comunicado.

Y concluye: "Para finalizar, le solicitamos al presidente del Partido Justicialista, como la fuerza política más importante del Frente de Todos, que convoque a los principales referentes de la coalición de manera individual, así como también a una mesa de fuerzas políticas, a los efectos de discutir y diseñar, en conjunto, la mejor estrategia de cara a este proceso eleccionario. Estar a la altura del momento histórico requiere del esfuerzo de todos y de todas para hacer prevalecer la generosidad, el compromiso y la construcción colectiva de un proyecto competitivo, que le devuelva a los argentinos y argentinas la esperanza y la posibilidad de creer en un mejor país".

El comunicado completo