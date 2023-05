Tras la controversia por el ítem aula, el FIT denunció al intendente de Rivadavia ante el Inadi

El exsenador legislador y precandidato a gobernador del Frente de Izquierda, Lautaro Jimenez, presentó este lunes una denuncia por discriminación ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) contra el intendente de Rivadavia y precandidato a senador provincial Miguel Ronco, tras sus controversiales declaraciones de campaña en las que mencionó la temática del ítem aula y trató a docentes de "tramposos", "deshonestos", "estafadores" por solicitar licencias por enfermedad o maternidad.

"Que tienen la uña corta, que tienen una habilidad, que son honrados: este es mi equipo. Desde Alfredo Cornejo, Mario (Abed), Raúl (Rufeil), Héctor (Ruiz). Ellos son. Ellos son los que nos dieron seriedad. ¿Quién puede hablar de Alfredo Cornejo? ¿Qué pueden decir los que a lo mejor siempre fueron tramposos y que nunca hicieron las cosas como la gente? Y les molestó el ítem aula. Lamento a aquellos que no saben entender que en la vida hay que ser cumplidor, ser honesto y no hay que tapar" "Imagínense ustedes que tuviera cuatro intendentes acá en Rivadavia porque yo me tomé licencia porque me dolía un pie, porque el otro se tomaba licencia que se había estornudado, porque el otro posiblemente iba a ser mamá (sic), porque el otro no sé qué. Cuatro docentes en un solo aula, ¿cómo va a salir el país adelante? ¿Cómo vamos a crecer con planes, con flojera, con certificados de enfermedad?", señaló Ronco este ultimo sábado durante una el lanzamiento de campaña de su candidato a sucederlo, Mauricio Di Césare.

Por ello, Jiménez fundamentó en la denuncia: "Las palabras del Intendente Ronco poseen un alto grado de discriminación en los términos de la ley nacional 23.592 que prohíbe los actos discriminatorios toda vez que acusa a las y los trabajadores de la educación de 'tramposos', que 'nunca hicieron las cosas como la gente', dando a entender que son deshonestos, estafadores, incumplidores y se burla de aquellos trabajadores y trabajadoras que padecen alguna enfermedad. El Sr. Ronco no solo desconoce la ley 5811 que establece las licencias, sino que violenta a aquellos que deben recurrir a alguna licencia por estar enfermos, una trabajadora que cursa un embarazo, o cualquier trabajador que tiene un accidente, aludiendo a que solo se trata de un 'resfrío' o un 'dolor en el pie'".

"Estas conductas discriminatorias realizadas por el intendente Ronco no solo vulneran lo establecido en la ley nacional 23.592, sino en la propia Constitución Nacional y tratados internacionales con jerarquía constitucional como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (arts. 1,2 y 7); la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (Preámbulo y art. 2); La Convención Americana sobre los Derechos Humanos (art 1.1 y 25). Asimismo, incumple el Convenio 111 de la Organización Internacional del Trabajo. A la luz de la normativa legal, el Sr. intendente Ronco ha realizado una grave conducta discriminatoria contra las y los trabajadores de la educación en general, con el agravamiento de la discriminación por razones de salud en particular", manifestó Jiménez.

Y cerró: "Esta conducta discriminatoria y discurso de odio es más grave aún tratándose del máximo funcionario público en la órbita municipal; a la vez que es una conducta no solo violenta, sino que genera violencia buscando poner a la sociedad en contra de las y los trabajadores de la educación que día a día sostenemos la educación pública con nuestro trabajo. Es por ello, que solicito al INADI investigue las declaraciones del Intendente Miguel Ronco, a los efectos de verificar si en sus palabras existen actos de discriminación, violencia, misoginia, o que de cualquier forma afecten la integridad de las y los trabajadores de la educación. Asimismo solicitamos intime al Sr. Ronco a que rectifique sus ataques y a que realice tareas comunitarias en una Escuela Pública de la Provincia de Mendoza para que conozca en primera persona la realidad de la Escuelas y quienes trabajamos en ella. Sería educativo y ejemplificador que un alto funcionario público, que probablemente sea además senador de la provincia, busque reparar los daños que le ocasiona a la educación con tareas comunitarias concretas, aprendiendo y educando a los demás con el ejemplo

El pedido de disculpas de Ronco

El jefe comunal de Rivadavia publicó una carta en la que se disculpó por lo ocurrido. "A raíz de la polémica generada con los docentes por mi mensaje del pasado sábado quiero, en primer lugar, pedir disculpas. Jamás fue mi intención faltar el respeto al honor que significa ser un trabajador de la educación", dijo.

"Debo reconocer que en la vorágine del discurso expresé mal el mensaje. Los docentes que me conocen saben que los respeto y he trabajado junto a ellos en todas las áreas de la educación porque la considero de importancia ineludible para todo progreso social. En segundo lugar, me comprometo a llevar adelante propuestas que mejoren y dignifiquen la calidad del trabajo docente en todos los ámbitos", comentó.