Ítem aula: polémicas declaraciones del intendente de Rivadavia contra los docentes

El intendente de Rivadavia, Miguel Ronco, realizó polémicas declaraciones respecto al ítem aula y fue repudiado por dirigentes opositores. Durante la presentación de Mauricio Di Césare como aspirante a la intendencia del departamento en representación del frente Cambia Mendoza, Ronco se refirió al ítem aula, una temática que está siendo abordada en medio de la campaña electoral, y señaló: "Cuatro docentes en un solo aula, ¿cómo va a salir el país adelante? ¿Cómo vamos a crecer con planes, con flojera, con certificados de enfermedad?".

"Que tienen la uña corta, que tienen una habilidad, que son honrados: este es mi equipo. Desde Alfredo Cornejo, Mario (Abed), Raúl (Rufeil), Héctor (Ruiz). Ellos son. Ellos son los que nos dieron seriedad. ¿Quién puede hablar de Alfredo Cornejo? ¿Qué pueden decir los que a lo mejor siempre fueron tramposos y que nunca hicieron las cosas como la gente? Y les molestó el ítem aula. Lamento a aquellos que no saben entender que en la vida hay que ser cumplidor, ser honesto y no hay que tapar", fueron las palabras de Ronco.

Luego, sumó a su planteo: "Imagínense ustedes que tuviera cuatro intendentes acá en Rivadavia porque yo me tomé licencia porque me dolía un pie, porque el otro se tomaba licencia que se había estornudado, porque el otro posiblemente iba a ser mamá (sic), porque el otro no sé qué. Cuatro docentes en un solo aula, ¿cómo va a salir el país adelante? ¿Cómo vamos a crecer con planes, con flojera, con certificados de enfermedad? Tenemos que ser sinceros en la vida y tenemos que ser honestos. Yo en pandemia no falté un solo día, con casi 70 años. Eso se llama tener sentido de la responsabilidad. Cuando uno es responsable, está primero el trabajo y el honor".

En otro tramo de su intervención, señaló la necesidad de que “nuestros chicos estudien, que tengan un futuro, que tengan un porvenir. Necesitamos que los chicos de Rivadavia tengan salud más allá de la educación, que puedan conseguir trabajo digno, que es lo que necesitamos los argentinos. No canjear un voto por un plan social”.

“En la vida hemos tenido muchos maestros, nuestros padres en primer lugar, que fueron los que nos enseñaron a caminar, a educarnos y a trabajar(...) Muchas veces los jóvenes creemos que por el hecho de ser jóvenes nos sobra la capacidad para poder administrarnos solos y administrar a los demás. Yo les digo que sí, que tienen fuerza, pero que necesitan la experiencia del maestro de la vida, del que le dio esa oportunidad de chocarse, de rebotar, de recomponer la situación, de no creerse que todos lo sabemos”.

Reacciones

El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en la Cancillería Argentina y precandidato a gobernador dentro del Frente Elegí, Guillermo Carmona, se refirió a los manifestado por Ronco y expresó: "Quien habla es Miguel Ronco, intendente de Rivadavia. Entonado en su discurso de campaña reconoce lo que @alfredocornejo y @rodysuarez disimulan: que el ítem aula obliga a trabajar a docentes con problemas de salud, vulnerando los derechos de los trabajadores/as de la educación Lo que Cambia Mendoza ha impuesto en nuestra provincia nada tiene que ver con los postulados populares del radicalismo. Ratifico nuestra propuesta de eliminación del ítem aula mediante la incorporación de ese monto al salario de los/as docentes".

En tanto, la directora del BICE Fidecomiso y miembro del equipo de Sergio Massa a nivel nacional, Gabriela Lizana, sostuvo al respecto: "Es una gran pena que haya dirigentes políticos que continúen destratando a las docentes y a los docentes de #Mendoza". La precandidata a diputada provincial -que también es oriunda de Rivadavia- completó que "no les alcanzó con la imposición del Item Aula, sino que ahora tratan de “incumplidores y tramposos” a los educadores para justificarse".

Por su parte, el precandidato a gobernador del Frente de Izquierda Víctor da Vila, se refirió a lo ocurrido y dijo: "Ronco debería renunciar después de esto, atacar a quienes hacen hasta lo imposible para educar a nuestros hijos es inadmisible. Lo único honesto que tienen es que ya no ocultan su desprecio por los trabajadores”.