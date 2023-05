El candidato de Cristina Fernández de Kirchner minimizó el fenómeno de Javier Milei

El ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, afirmó que una vez que el Frente de Todos esté "ordenado" detrás de un candidato presidencial, el dirigente de derecha Javier Milei "retrocede", y señaló que cuando "el peronismo enciende el motor de la militancia, es una maquinaria imparable", lo que se "está demostrando en las provincias".

En declaraciones radiales, de Pedro "dejar de analizar lo que pasó y empezar a caminar y discutir con quienes le hicieron daño a la Argentina, que son los de Juntos por el Cambio y el nuevo frente La Libertad Avanza, que proponen ideas que tienen que ver con el 2001".

Al ser consultado por los pronósticos favorables al precandidato de la Libertad Avanza, Javier Milei, en las encuestas electorales, el ministro destacó: "Tenés una realidad que no conforma y de nuestro lado no hay candidato, es lógico que la mayor parte de la sociedad esté eligiendo entre las ofertas que están, al no tener nosotros candidato firme".

"Una vez que tengamos ordenado nuestro frente, no tengo dudas de que Milei retrocede", aseveró y llamó a "transformar el enojo en el combustible para militar". En esa línea, indicó: "El fenómeno Milei tiene que ver con la pandemia, los jóvenes estuvieron muchísimo tiempo encerrados. Tiene que ver con la falta de solución a varios problemas económicos, la falta de entusiasmo, el estado de la sociedad. Tiene que ver con la falta de explicación de una dirigencia política".

Respecto a la posibilidad de ser precandidato presidencial por el FdT, de Pedro afirmó que "mi sueño es ver una Argentina que funcione, lo puedo hacer desde cualquier lado" y detalló que su objetivo es "que nadie sufra lo que yo sufrí cuando yo era chico, ni la represión que sufrí en 2001, que ningún productor se funda como me fundí en el '95".

"Estoy haciendo lo que creo que hay que hacer, que es tratar de representar y decir. Cuando hay un vacío, me gusta que lo llenen con compañeros y compañeras", añadió. Además, el titular de Interior se refirió a su militancia en organismos de derechos humanos en 2001, cuando "los valores que veníamos reivindicando, no estaban siendo representados por nadie, por eso decíamos 'que se vayan todos', por eso estábamos agrupados de forma independiente, por eso no participábamos de ningún sistema político institucional".

"El único que nos despierta y nos dice que esa militancia y esos valores se podía acoplar a la política tradicional fue Néstor Kirchner", recordó, a pocos días de cumplirse 20 años de su asunción. Y agregó: "Néstor convoca a las nuevas generaciones a ser parte de la transformación de Argentina".