El duro presagio de un precandidato de Juntos por el Cambio para las elecciones en la provincia de Buenos Aires

El diputado nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) y precandidato a gobernador bonaerense Maximiliano Abad advirtió que Juntos por el Cambio (JxC) podría perder la provincia de Buenos Aires si desiste de una precandidatura de consenso de cara a las PASO del próximo 13 de agosto.

"Nosotros hemos manifestado que tenemos vocación y voluntad de gobernar nuestra coalición en la provincia de Buenos Aires. Dicho esto, quiero decirte algo que me surge desde la más profunda convicción y que lo vengo repitiendo como una mantra en los últimos días: Juntos (por el Cambio) tiene que ir con una lista única a la elección", subrayó Maximiliano Abad.

En esa línea, el presidente de la UCR bonaerense sostuvo: "Esto surge de un análisis que hacemos nosotros y que tiene que ver con que la provincia de Buenos Aires hoy está dividida en tres tercios en las distintas fuerzas: Juntos por el Cambio, Frente de Todos y (Javier) Milei".

Para Abad, Juntos por el Cambio no puede "correr el riesgo de dividir nuestra oferta en dos, tres, o más candidatos, y salir terceros, cuartos y quinto" y agregó: "La elección de la provincia de Buenos Aires es un proceso electoral que consta de dos etapas: la primera es la PASO y la segunda es la elección general".

El des(gobierno) de @Kicillofok especula con las elecciones y con las necesidades de la gente. En este video te cuento más. pic.twitter.com/1u8HwooHHU — Maxi Abad (@MaxiAbad) May 19, 2023

"Siempre son dos instancias. Por lo tanto, si en la PASO salimos terceros, cuartos y quintos, tenemos que ir a buscar el voto útil a la elección General. Si no lo encontramos, vamos a perder la Provincia. Si eso ocurre y queda en manos del Frente de Todos, va a ser un condicionamiento muy grande, no solo en la gobernabilidad, sino en la transformación de la Argentina", explicó el aspirante al sillón de Dardo Rocha.

Además, argumentó sobre los problemas entorno a la gobernabilidad que podría tener su espacio si no gana la provincia: "No es causalidad que, durante la etapa democrática, hubo tres presidentes no peronistas: dos con gobernadores del peronismo (Antonio Cafiero y Carlos Rukauf) y uno con una gobernadora no peronista (María Eugenia Vidal). Ninguno de los dos que tuvieron a los gobernador peronistas terminó el mandato".

"Esto no implica que hubo una actitud destituyente, lo que implica es que es un condicionamiento muy grande al Gobierno nacional. Mauricio Macri terminó el mandato con una gobernadora de su mismo signo político. Por eso, para nosotros, es muy importante la unidad para ingresar en la grilla primero y segundo e ir a buscar el voto útil", cerró Maximiliano Abad.