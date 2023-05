Con otra rutina: los candidatos deportistas que le cambian la cara a las listas

Las listas de candidatos para las PASO de Mendoza están plagadas de deportistas que dejan por un rato las caminatas de campaña y van a las canchas, meten goles; dirigen partidos como árbitros; juegan al básquet o incluso usan la respiración y las asanas como elemento principal en su disciplina, ya que dan clases de yoga.

Hay quienes presiden clubes, lo que implica un vínculo estrechísimo con la comunidad, en un escenario donde la herramienta electoral es la boleta única, por lo tanto, se ven favorecidos porque son conocidos y la ciudadanía puede escogerlos con facilidad a la hora de marcar a quién quieren votar. Pero además, hay que tener en cuenta, que para distender en medio de los nervios preelectorales e incluso como cábala, hay partidos o alianzas que previo a la elección, juegan algún partido de fútbol. Ni hablar de los fanatismos: muchos además de jugar son hinchas del deporte más masivo de la Argentina- el fútbol, claro- y no atienden ni el teléfono o cambian de humor de acuerdo al resultado del partido que juega el club de sus amores. Es que ya hace cinco mes que lo sabemos: el que es campeón del mundo, hace lo que quiere.

Una gran patinadora va en la lista de Cambia Mendoza que lleva a Alfredo Cornejo- un hincha reconocido del Tomba y de jugar al fútbol- como gobernador. Se trata de Valentina Campanella, quien va como precandidata a concejal por Rivadavia en el listado del precandidato a intendente Mauricio Di Césare. Hay que recordar que en ese departamento, Cornejo lleva dos precandidatos a intendente, a Di Césare y a Hernán Amat. Campanella es una joven de 25 años quien integró hasta fin del año pasado, la selección argentina de patinaje artístico y se dedicó durante toda su carrera deportiva a la categoría free dance. En 2018 llegó al Mundial en Francia y quedó entre las 10 primeras. El año pasado salió campeona nacional argentina y novena de América. Como es profesora de Educación Física, desde hace unos meses empezó a dedicarse con más intensidad a su carrera y además, se presenta como concejal por Cambia Mendoza."Yo no he sido militante radical pero provengo de una familia radical de toda la vida. Mi nono fue Héctor Pipo Arboit, el primer intendente de Rivadavia desde la vuelta de la democracia.Siempre he estado muy vinculada, en un ambiente y un lugar donde la política estaba presente", expresó Valentina, a MDZ. En ese sentido, añadió: "El año pasado me retiro como deportista de alto rendimiento,y continuó con mi vida profesional y laboral y tuve este ofrecimiento como extrapartidaria y decidí involucrarme porque creo que se necesita gente joven en la política y yo teniendo desde lo deportivo diferentes visiones del mundo y poder aportar desde ahí", sostuvo entusiasmada.

Casualmente su precandidato a intendente, el diputado provincial Di Césare, es profe de Educación Física. En Cambia Mendoza, pero en la lista que lleva a Luis Petri como precandidato a gobernador, va, como contó MDZ, Diego Guiñazú como precandidato a concejal, un profe de Educación Física e instructor de strong nation que quiere hacer reformas ligadas al deporte.

Les presento con orgullo al equipo de concejales que me acompañarán como precandidato a intendente por la lista "Creo en Rivadavia".

Silvana Francese

Alejandro Flores

Diego Palacio

Estela González

Mario Bustos

María Valentina Campanella Arboit

Agustín Fantino

Antonella Aguirre pic.twitter.com/E6LcVCYUgk — Mauricio Di Césare (@MauriDiCesare) April 23, 2023

En el frente oficialista también hay un presidente de un club. Se trata de Alejandro Molero, uno de los precandidato a intendentes de General Alvear quien actualmente es el titular del ISCAMEN y se enfrenta en la disputa electoral con el precandidato: el actual jefe comunal Walther Marcolini: su funcionario Jorge Pérez. Molero preside el Andes Fútbol Club, uno de los principales del departamento. Este año anunció que el club adquirió un colectivo y a fines del año pasado inauguró un playón deportivo, además de nuevos camarines.

#PiletaAndes



Felicitaciones a la Comisión Directiva del Andes Fútbol Club y a su Presidente Alejandro Molero, por poner en funcionamiento la pileta del Andes Fútbol Club, un anhelado sueño que esperó muchos años, pero que hoy es una realidad, pic.twitter.com/Sq42Gbxhpj — General Alvear Mza (@MuniAlvear) December 18, 2021

No es el único presidente de un club que se presenta a las PASO de este año. En el Frente Elegí, que tiene como partido principal al PJ, compite como precandidato a intendente de Guaymallén Sergio Ontiveros, por la lista de que encabezan Omar Parisi y Lucas Ilardo como precandidatos a gobernador y vice, que también llevan a la legisladora provincial Natalia Vicencio para ese cargo.“Hace unos diez años empecé a trabajar en Unión Club, que queda en El Sauce y se dedica al hockey sobre césped y rugby. Desde que salí de la secundaria que milito en el PJ, pero siempre desde lugares técnicos, ya que yo soy contador. Sin embargo cuando entré al club, me empezó a picar el bichito de participar desde otro lugar”, narra a MDZ Ontiveros. “Cuando empezamos a trabajar en el club, éramos muy pocos, y vimos cómo la comunidad se fue involucrando. Eso fue muy bueno y creo que los cambios de la política tienen que venir por ahí, no esperar que pocos hagan por muchas personas, sino que todos nos involucremos y aportemos”, explica. Ontiveros no sólo milita en el peronismo desde chico- hoy está a cargo de la secretaría masculina de Guaymallén- sino que también es deportista desde la cuna: jugó al hockey desde los 4 años en el club Murialdo de Villa Nueva. En ese frente, además, hay un aficionado al tenis: Ilardo quien ha jugado campeonatos locales.

En La Unión Mendocina, el nuevo frente que encabeza Omar De Marchi como precandidato a gobernador hay un director técnico profesional con validez de Conmebol. Se trata del diputado provincial de Unión Popular, Jorge Difonso quien se postula primero en la lista como precandidato en la lista como diputado provincial por el primer distrito. El dirigente, hincha del Rojo de Avellaneda, asegura que cuando deje la política se dedicará “al ser director técnico”. Además, el precandidato a intendente de Las Heras, Martín Bustos- actual presidente del Concejo Deliberante- es cinturón negro de karate. Los otros precandidatos no se quedan atrás y practican deportes, como De Marchi que sale a correr o el precandidato a vice, el intendente lasherino Daniel Orozco quien juega al fútbol.

La jefa de campaña del partido Verde y precandidata a concejal por Las Heras, Paula García, le contó a MDZ que: “Soy técnica en Preparación física y he bailado toda mi vida danza contemporánea y de Las Heras. Además, la mayoría de los precandidatos y precandidatas practican alguna actividad, esta muy presente el deporte y en el Partido Verde, se hacen partidos de paddle y fútbol a menudo, no tanto en campaña por supuesto porque estamos a muchas actividades, pero siempre se promueve la salud a través del deporte hacia adentro del espacio y eso queda plasmado en muchos casos en el desarrollo de propuestas, proyectos y visión sobre el deporte, la actividad física y como un dinamizador de la cultura, no puede faltar, es esencia”, afirma. Y la lista de deportistas que son precandidatos, en el Partido Verde son muchos, empezando con el precandidato a vicegobernador, el diputado Emanuel Fuggazzotto quien es profesor y licenciado de Educación Física. Además, Nicolás”Bruja” Pereyra, técnico de la Federación Argentina de Voleibol va segundo en la lista de concejales en Las Heras. Eso no es todo: el precandidato a intendente de Junín, Claudio Daniel Abba, es árbitro provincial, Técnico Formador de Árbitros y empleado Municipal. Trabajó toda su vida en el ámbito del deporte social, en 2016 fundó ADEM (Árbitros del Este de Mendoza) donde más de 150 personas fueron formadas como árbitros profesionales. En la lista también va Mariana Sosa, la primera en la lista de precandidatos a concejales por General Alvear. Es yogui y jugadora de básquet.

#Reconocimiento

Por iniciativa de Emanuel Fugazzotto (PV), se reconoció al destacado deportista Walter Omar Amoros quien ha tenido, (y continúa teniéndola), una destacada carrera deportiva vinculada al voleibol tanto a nivel nacional como internacional.

Resolución nº 1333/23. pic.twitter.com/kOXrjdjUxV — Prensa Diputados Mza (@DiputadosMza) May 5, 2023

En el Frente de Izquierda y trabajadores,(FIT) también hay deportistas, de acuerdo a lo que confirmó a este diario el precandidato a gobernador Lautaro Jimenez. En la lista que lo lleva junto a Noelia Barbeito como precandidata a vicegobernadora a varios aspirantes que se dedican al deporte. Se trata de la precandidata a concejal por Las Heras a Yasmín Farés, una bastquebolista. En esa misma lista lasherina va Sebastian Suarez, quien se dedica a un arte marcial: al jiu-jitsu, que proviene de Japón y abarca una variedad amplia de sistemas de combate modernos basados en la defensa «sin armas». En tanto que la precandidada a intendenta de Luján de Cuyo, Alejandra Vargas es jugadora de hockey, un deporte que se repite entre los postulantes para estas PASO. Pero además, como en otros frentes, hay quienes salen a correr o hacen actividades deportivas, y aunque no tienen el título de “deportistas”, postulan al deporte como un medio de inclusión.

El listado es larguísimo, como la cantidad de precandidatos y de disciplinas deportivas que abundan en estos comicios. Ojalá contagien a la ciudadanía y la política vuelva a tener una pizca de la emoción de las hinchadas, la previa a los partidos, la alegría de los goles gritados hasta quedar disfónicos.