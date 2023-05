El precandidato fitness que quiere más deporte en su comuna

Tiene 29 años y casi toda su vida estuvo ligada al deporte. En las calles de Tupungato, cerca del Polideportivo, jugó de chico al handball, y cuando creció, además de ser parte del seleccionado de Mendoza y preseleccionado argentino, se convirtió en entrenador. Se llama Diego Guiñazú, es profesor de educación física y va como tercero en la lista como precandidato a concejal de su departamento por Cambia Mendoza, en el listado que lleva como precandidato a gobernador a Luis Petri. En su cuenta de Instagram, se define como “amante del gym, los animales y una copa de vino". Quiere modificar la situación del deporte en su departamento, con mayor infraestructura e inclusión para que los chicos “dejen de andar por la calle y vayan a practicar”, asegura. Aunque uno de sus trabajos es ser profesor del municipio, es la primera vez que incursiona en política y es precandidato porque afirma que encontró en Petri a un referente.

“Es momento de que la gente joven se involucre en política”, dice Guiñazú en diálogo con MDZ y su aseveración se concreta: porque él decidió poner el cuerpo, que es su medio de trabajo, para participar de las elecciones PASO (primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias) de su departamento. “Mi mamá y mi papá hablaban de política, pero yo nunca había estado y creo que no hay que quedarse en la crítica y actuar. Por eso cuando conocí a Luis, vi que era alguien que trasmitía todo lo que pienso”, agrega. Entonces, no dejó los short ni las remeras deportivas, pero a ellos, les agregó las caminatas por Tupungato, que conoce de memoria, para hacer propuestas.

Es que, el deporte ha sido un medio que le ha permitido tener un trabajo de territorio con gran parte de la población de la zona desde chico. “Vivía cerca del polideportivo municipal y jugaba al handball. Luego quedé como parte del seleccionado de Mendoza y preseleccionado para el equipo nacional. Esta situación me permitió que me becaran en la Universidad Juan Agustín Maza y pudiera estudiar el profesorado de Educación Física. Luego de recibirme estuve trabajando en bodegas, ligado a los gastronómico, pero decidí dedicarme a lo mío que es el deporte”, narra.

Guiñazú comenzó a trabajar en escuelas rurales tanto para nivel secundario y como inicial. Eso le permitió tener un conocimiento exhaustivo de distritos del departamento como el Cordón del Plata. Pero además, se hizo instructor de strong nation, y es el único en Tupungato. Se trata de una disciplina que trabaja al ritmo de la música con intervalos de ejercicios tradicionales. “Viene de Estados Unidos, son los mismos creadores del zumba. Soy el único en Tupungato porque es muy nuevo, nació en 2018. Disfruto mucho de esto. Lo hago a nivel privado”, agregó. Además de ser profe de escuelas, trabaja para el municipio radical de Tupungato, aunque va en la lista contraria de Cambia Mendoza. “Soy entrenador de handball y dependo del municipio”, afirma aunque no tuvo ningún problema por parte de la municipalidad de que el fuera en el listado de Petri, ya que la competencia entre ambos líneas de Cambia Mendoza es armónica.

Si Guiñazú llega a ocupar una banca en el Concejo Deliberante de Tupungato, tiene propuestas que nacen de una vida ligada el deporte y a los estudiantes de distintos sectores sociales. “Hay que arreglar el techo del Polideportivo, porque se llueve. Hacemos competencias nacionales y los profes no podemos estar secando el lugar, nerviosos por la situación. Arreglarlo trae beneficios no sólo para el deporte sino también para el turismo de Tupungato. Pero además, creo que hay que generar más playones para que los chicos estén en el deporte y no en la calle”, sostiene. Aunque el precandidato además, tiene otras propuestas que exceden al deporte. “Yo ando por la calle y sé cómo es la situación del transporte público. Hay que mejorarla urgente”, aseveró.

Pero además se refirió a la situación de la escuela Comandante Luis Piedrabuena del Cordón del Plata. “Está muy colapsada de alumnos, hay ratas, cucharachas. El jardín lo hicieron porque la gente hizo una marcha, pero hay que pensar en esa población”, reclamó. En esa línea, propuso: “Se hace una feria muy grande en la ruta que une Tupungato y Tunuyán que es muy importante para la gente, pero el municipio se tiene que involucrar y asegurar las medidas de seguridad para que los niños transiten por el lugar sin tener miedo de tener un accidente”, lanzó.

En su redes, asegura que: "los jóvenes son la semilla de un futuro próspero para Tupungato. Al educarlos en valores como el deporte, la disciplina y la contención, estamos construyendo juntos un futuro brillante para nuestros chicos".