Polémica por el pedido de un merendero a las "mamis y papis" para votar por un intendente

La campaña electoral en Las Heras está al rojo vivo y diariamente aparecen sucesos peculiares y llamativos. Una de las últimas polémicas vinculada al departamento tiene que ver con el supuesto pedido de votos para los candidatos oficialistas en el municipio a cambio de bolsones de mercadería realizado desde un merendero. Desde la Municipalidad se despegaron de esta solicitud y señalaron que colaboran con este espacio pero no tienen ningún vínculo político, a la vez que plantearon que podría estar “armado” ya que el merendero está apadrinado por uno de los precandidatos a intendente de esa comuna por Cambia Mendoza.

El mensaje viralizado corresponde a una captura de pantalla de un grupo de WhatsApp del merendero “Los Tigres”, ubicado en Las Heras. En el mismo se refleja una solicitud de la supuesta coordinadora a las “mamis y papis” para captar votos para el intendente Daniel Orozco, quien se presenta como precandidato a vicegobernador por La Unión Mendocina, acompañando a Omar De Marchi.

“Hola mamis y papis. Miren como ustedes saben a nosotros nos ayuda El sr Intendente Orozco. Y bueno quieto saber quien lo quiere apoyar con su voto al el y a el sr Bustos que va para Intendente”, expresa en el chat, haciendo referencia a Martín Bustos, precandidato a jefe comunal por el mismo espacio.

Agrega que a cambio de los votos recibirán bolsones de mercadería. “Y necesito llenar una planillas para que vayan a votar en Junio ellos los pasan a buscar y los traen de mi casa y se les dará un bolsón de mercadería. La que quiera me pasa nombre y Apellido DNI y domicilio”, concluye el mensaje.

Desde la Municipalidad de Las Heras se despegaron de esta supuesta práctica de “compra de votos” y atribuyeron la situación a la “campaña sucia” que estaría desplegando el radicalismo contra Orozco, tras su alejamiento de Cambia Mendoza.

La secretaria de Gobierno de la comuna, Janina Ortiz, señaló que el chat le resulta “sumamente raro”. Explicó que la mujer que administra el merendero recibe asistencia del municipio pero que no tienen un vínculo político, a la vez que advirtió que el mismo se encuentra apadrinado por Fabián “Oso” Tello, precandidato a intendente de Las Heras por Cambia Mendoza y exaliado de Orozco, devenido en rival político.

“Ella recibe ayuda del municipio como cualquier merendero a los que se asisten desde la parte municipal desde la coordinación de merenderos. Yo no he tenido ningún tipo de relación política con esta señora. Y el padrino del merendero es Fabián (Tello). Nosotros los seguimos asistiendo pero no manteniendo un vínculo político”, detalló Ortiz.

Asimismo, la funcionaria municipal y pareja del intendente advirtió que “me parece rarísimo ese chat donde ella supuestamente pide los votos para Orozco. Es algo que me hizo ruido y me parece muy raro que con la vinculación que ella tiene con gente de Capital y de Fabián, pidiera votos para Daniel. La verdad que no sé si está armado o no, pero a esta altura con todas las cosas que nos están haciendo la verdad que ya no me sorprendería nada”.

En este sentido, la precandidata a legisladora provincial por La Unión Mendocina afirmó que el mensaje responde a “la campaña sucia del cornejismo obsesionado con Daniel y su equipo, Daniel pateo el tablero y cambio las reglas del juego”. “Cambio el escenario político desde que Omar (De Marchi) y (Jorge) Difonso se fueron al igual que muchos otros. Pero la salida de Daniel fue muy fuerte y cambio hasta las encuestas y por supuesto eso tiene un precio y están haciendo todo tipo de campaña sucia con ataques ciberneticos, con amenazas y difamaciones”, expresó.