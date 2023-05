La trama detrás de las amenazas, denuncias y violencia en Las Heras en plena campaña

Este viernes la interna feroz en Las Heras terminó con una denuncia de Janina Ortiz, secretaria de Gobierno, por violencia de género.

La funcionaria, quien se encontraba junto a Patricia Rivero (directora de Relaciones con la Comunidad) tuvo un tenso cruce con empleados de la Delegación municipal del 5 mil lotes y la situación terminó con una denuncia penal ante la Fiscalía Nº de la comisaría 16 de Las Heras por las agresiones y posteriores amenazas.

Tras la viralización de las imágenes, Janina Ortiz detalló lo ocurrido en MDZ Radio: “Esto no es por ser de un partido opositor, se está quitando el foco en lo importante, que esto fue violencia de género hacia dos mujeres indefensas de parte de una persona con antecedentes penales que, además, estaba con 20 hombres y nos tenían cercadas”.

“No hay que perder el foco en la violencia que sufrimos y las amenazas”, insistió.

Ortiz relató que junto a Rivero fueron invitadas a la Unión Vecinal, donde funciona un centro de jubilados. En un momento, “veo a una chica parada, la saludo y veo la folletería del candidato – opositor – Lo Presti y en el patio veo bastidores y estaban colocando con máquinas municipales los carteles en la zona”.

“Le digo a la chica, no me deja pasar ni sacar una foto y me echa de la delegación”, contó Ortiz en Según Cómo lo Mires.

Y siguió: “Vuelvo a la reunión con los vecinos y entra esta persona, nos grita delante de todos los presentes y nos pide que salgamos. Le respondo que no vine a hablar con él, trato de terminar la reunión. Los vecinos me dicen que siempre tienen esa manera de comportarse, que lo viven todos los días”.

Ortiz aseguró que “lamentablemente, como mujeres estamos acostumbradas a este tipo de trato” y recordó que “con este señor tuve problemas 3 años atrás”.

“Si hubiera sido él, era lo habitual, pero eran más. Eran 20 personas alrededor”, detalló. La gota que rebalsó el vaso, según indicó, fue un audio que este hombre le envió posteriormente al intendente Daniel Orozco.

“Claramente dice que va a ir a la Municipalidad a ‘hacer de todo’”, señaló Ortiz y reveló que el hombre en cuestión se llama Darío Montenegro y “es una persona con antecedentes penales”.

“No creo merecer un trato así ni amenazas que considero peligrosas”, cerró.