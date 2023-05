Qué candidato a intendente de Las Heras ganó en la encuesta

Las elecciones PASO de Las Heras son de las más atractivas porque en ese departamento se encarna como en ningún otro la ruptura de Cambia Mendoza. El actual jefe comunal, Daniel Orozco, se fue del oficialismo y se sumó a La Unión Mendocina. Como consecuencia, se multiplicaron los candidatos a la sucesión. MDZ realizó una encuesta que sirve de "PASO virtual", con votos que si bien no siguen una metodología estadística, sí incluye algunas restricciones tecnológicas para evitar la manipulación.

Hoy dos disputas importantes. La real, para elegir el candidato de cada frente, donde hay una disputa interesante. Y la virtual, para saber qué frente es el más votado y queda mejor posicionado para las elecciones generales de septiembre.

En la encuesta o" PASO virtual, el candidato más votado fue Francisco Lopresti, de Cambia Mendoza. Así, se quedaría con la candidatura de ese sector, imponiéndose a Oscar "Oso" Tello, ex mano derecha de Orozco y referente de la comuna de Las Heras. El frente suma 43% de los votos.

En el Frente La Unión Mendocina hay un empate "técnico" entre Martín Bustos, el favorito de Orozco, y Diego Martínez Palau, el candidato de Omar De Marchi. El frente suma 21 puntos en total gracias a un tercer postulante.

El Frente Elegí, es decir el peronismo, también tiene una interna caliente. El más votado en la encuesta fue Rubén Miranda, exintendente. El Frente suma 26% con todos los candidatos.

La encuesta fue consultada por más de 25 mil personas y votaron casi 8 mil. La diferencia está en quienes intentaron votar dos o más veces, pero el sistema no se los permitió. Incluso tampoco se puede votar de manera masiva desde una misma oficina que comparten IP.

El "escrutinio" virtual, voto por voto.

Partido por partido

En Cambia Mendoza hay una disputa generacional. La candidatura a intendente fue uno de los motivos de discordia antes del portazo de Orozco. Francisco Lopresti aparece como el favorito, al menos en la encuesta virtual.

En Cambia Mendoza Lopresti es el más votado.

El Frente La Unión Mendocina "heredó" la estructura y los candidatos de Orozco. Pero De Marchi también tenía lo suyo. En la primera encuesta, hay paridad En La Unión Mendocina las PASO serían muy parejas.

En el peronismo, bajo el frente Elegí, hay una disputa importante. Ese sector buscará aprovechar la ruptura del oficialismo para recuperar lo que fuera un bastión. Pero la tiene complicada. Entre los precandidatos hay un exintendente, que por ahora lleva la delantera. Rubén Miranda por ahora lleva la delantera, pero es una disputa pareja.