Desconcierto en el círculo rojo frente a un escenario electoral donde todo es posible

“En estas condiciones, Javier Milei entra al balotaje y sale como presidente”, reflexiona frente a MDZ el dueño de una de las grandes empresas. En el mundo empresario y financiero se respira un aire de enorme intranquilidad e incertidumbre. “Es la primera vez desde 2001 que dudo a la hora de recomendar a mis clientes que hacer con sus ahorros, invertir en bonos, comprar propiedades, pero ningún activo ha encontrado el piso”, explica con preocupación uno de los analistas más consultados en la City en materia de inversiones.

Antes del inicio del Mundial de Qatar, en el círculo rojo preveían que a esta altura del año iban a estar resueltas muchas incógnitas con una tendencia favorable a la consolidación de Horacio Rodríguez Larreta y Sergio Massa como los rivales que se iban a enfrentar por la sucesión del cargo que ejerce Alberto Fernández. Pero fallaron los pronósticos.

El ministro de Economía no logró domar el proceso inflacionario y empezó a deshilacharse su proyecto presidencial, mientras que en el entorno del jefe de Gobierno porteño aseguraban a sus interlocutores del mundo de los negocios que el verano iba a servir para cerrar un acuerdo con Mauricio Macri. Explicaban que el expresidente lo iba a bendecir como candidato presidencial del espacio y que además se iba a encargar de bajarla a Patricia Bullrich. Nada de esto se comprobó en la realidad, sino más bien todo lo contrario.

En medio de este confuso panorama crece la preocupación entre aquellos que toman decisiones económicas. El consenso que se percibe es que en las urnas puede pasar cualquier cosa, incluso un triunfo inesperado de Milei. El crecimiento incesante del diputado libertario que reflejan todas las encuestas han modificado el diagnóstico que se tenia para el año próximo en la mayoría de los directorios de los bancos y las grandes compañías de todos los sectores de la actividad económica.

“Estamos en el peor de los escenarios, pese a que por suerte se va el kirchnerismo del poder, pero no vemos que Juntos por el Cambio esté en condiciones de generar los consensos políticos que se necesitan para implementar reformas estructurales que son indispensables y paralelamente la hipótesis de Milei en la Casa Rosada es un enorme interrogante”, describe un directivo de una empresa energética.

La mayoría cree que Rodríguez Larreta y Bullrich no tienen un equipo económico capacitado y en condiciones de hacerse cargo de la tremenda herencia que recibirán el 10 de diciembre. No ven un criterio serio y consensuado. A muchos no les gusta Hernán Lacunza por su famoso reperfilamiento, tampoco le ven experiencia a Luciano Laspina, quien colabora con Bullrich. También recibe críticas Carlos Melconian, salvo en las empresas que están vinculadas a la Fundación Mediterránea.

Larreta tiene un alfil para jugar. Puede darle más protagonismo a Martín Redrado, probablemente el economista con mejores contactos internacionales y con experiencia de gestión. Conscientes de esta situación los referentes de esta coalición convocaron para hoy al equipo de economistas que vienen trabajando en conjunto. En el círculo rojo preocupa la injerencia de los radicales porque los ven con “una mirada anacrónica en materia económica y de política exterior”.

“En el mundo corporativo se vota por Bullrich y Larreta y en la calle por Milei”, asegura el dueño de la empresa que citamos anteriormente. “Las exposiciones de Milei son muy interesantes, pero no suelta prenda sobre quienes conforman su equipo económico y eso es lo más importante”, sostiene una fuente de banco extranjero. El fenómeno del economista de los pelos revueltos los tiene perplejos, sobre todo luego de corroborar en privado los números que no muestran muchos encuestadores. Todos los escenarios que les muestran son preocupantes. Ya sea el de los tres tercios o el de un balotaje entre Milei y el que gane la primaria de JxC, con el oficialismo tercero. Se mezclan las expresiones de deseo con lo que pueda llegar a ocurrir.

“No vemos ningún escenario donde se pueda construir gobernabilidad. Para eso es indispensable que el presidente electo logre el apoyo de los gobernadores del PJ y de sus diputados y senadores. Pero nadie sabe a ciencia cierta qué va a ocurrir con el peronismo luego de la derrota electoral y si se van a independizar de una vez por todas de Cristina”, describe así su escepticismo un referente de la industria. No cabe ninguna duda que el futuro del oficialismo va a ser decisivo en la construcción de la administración que surja de las urnas. Nadie va a poder gobernar sin el apoyo de los otros. Y viceversa. Preocupante para un país cuya dirigencia política no se caracteriza por su generosidad.