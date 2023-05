Tren de pasajeros: un intendente radical dijo que hay "destrato y engaño" del Gobierno con los mendocinos

Un mediodía caluroso de fines de marzo, el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía, Sergio Massa (dos de los personajes más importantes del Gobierno nacional) arribaron a Mendoza para anunciar la vuelta del tren de pasajeros a la Estación Palmira tras 30 años. A casi dos meses de ese hecho, aún no se pueden sacar pasajes para viajar en tren a Buenos Aires, aunque esperan que en las próximas semanas haya nuevos anuncios y novedades.

El intendente de San Martín, Raúl Rufeil, habló con MDZ Radio al respecto y dijo: "Esta noticia la recibimos con mucho entusiasmo, con muchas expectativas para todo Mendoza, pero sobre todo para la ciudad de Palmira, que está tan ligado a su historia, al su acervo cultural, al ferrocarril. Y bueno, hasta ahora no tenemos ninguna novedad. Nos han dicho que van a empezar en este mes. También dijeron el 22 de abril. Después lo pasaron para el 28 de abril y estamos aguardando con mucha expectativa. No hay respuesta certera, ni a mí me la han brindado".

Consultado sobre el rutilante anuncio, sostuvo: "Sería muy triste, tristísimo sería para para los mendocinos este destrato, que una vez más el Gobierno nacional nos engañe con los espejitos. Y sinceramente, parte de esta incertidumbre. No sé con quién tengo que hablar ahora, porque el el delegado de Trenes Argentinos ha renunciado y sinceramente, tampoco le puedo dar esta respuesta, pero esto es parte de la realidad que estamos viviendo".

"Yo lo único que pedía era que no jueguen con la ilusión de los mendocinos, sobre todo de los Palmira y de los arrieros, porque está muy arraigado el tema ferroviario junto con la sociedad de Palmira y pedía que sea un servicio competitivo, que tenga frecuencia, que tenga un precio accesible, que habían dicho que era alrededor de $4.500, que sea que tenga una frecuencia, como le dije, una rutina bien marcada, con horarios y venta de los pasajes y sobre todo, una velocidad que nos permita trasladarnos, porque sabe muy bien en el siglo 21 lo que significa el tiempo. El tiempo vale mucho. Entonces, si tardamos más que hace cinco años, es imposible que sea competitivo para que el pasajero opte, por más que sea un precio atractivo, a otro servicio", indicó Rufeil en Sonría lo Estamos Filmando.

Y anticipó que será un problema que el recorrido del tren finalice en Palmira y no en el Gran Mendoza. "Es otro problema más para el pasajero que se tiene que bajar en Palmira y tomarse otro servicio público como micro o un taxi para llegar a la ciudad de Mendoza".

"No quiero dejar de lado la confianza que nos pueda representar la investidura de un señor presidente, un señor ministro de Economía, un delegado de trenes. Pero nos sentiríamos o me sentiría muy estafado directamente por los funcionarios nacionales en todo. Es tremendo", dijo.

El intendente de San Martín, que va camino a la reelección en ese departamento.

En cuanto al interior del tren y su experiencia a fines de 2022 cuando se hizo el primer anuncio, subrayó: "En mi primer viaje yo subí acá en San Martín y me bajé en Palmira y eran unos vagones muy confortable que sí, la verdad, con sanitarios excelentes, un muy buen aire acondicionado, las butacas también muy muy buenas, pero la velocidad no. Ibamos a 40 kilómetros, entonces era imposible llegar a Buenos Aires. Vamos a tardar un día. Se tiene que ir mejorando porque sobre la marcha se acomodan las cargas".

Y para finalizar, remarcó: "Lo único que pedía era un servicio competitivo, con frecuencia, rutina, continuidad y que sea sostenible en el tiempo. Pero todos sabemos lo que significa el tiempo, por eso remaco lo de la velocidad".