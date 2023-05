Andrés Petrillo: "Necesitamos menos impuestos para dar más trabajo en San Martín"

Andrés Petrillo es arquitecto y profesor universitario. Trabaja tanto en la actividad privada como en la pública. El discurso del expresidente Raúl Alfonsín lo motivó a involucrarse en el espectro de la política y hoy es precandidato a intendente del Partido de General San Martín por Juntos por el Cambio.

Acompaña la candidatura del diputado del PRO, Diego Santilli, para gobernar la provincia y manifiesta su apoyo al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para la presidencia. Cree que la presidenta del PRO en licencia, Patricia Bullrich, puede ser extremista.

Afirma que la calle grita seguridad y promete brindarla mediante la duplicación de la designación del presupuesto a esa área. Para conseguir los montos, señala que reduciría el grueso del empleo estatal.

Se compromete a dinamizar la economía y a convertir al municipio en un baluarte de la actividad industrial y comercial. Manifiesta que el empleo, la producción y el desarrollo económico tendrán un lugar de privilegio bajo su mandato.

- Buenas tardes, Andrés. Gracias por venir a la redacción de MDZ. Arranco con una pregunta que le hago a todos los entrevistados, ¿cómo te presentarías ante un público que no te conoce?

- Soy un vecino de San Martín, arquitecto de profesión y profesor universitario de pasión. Tengo 54 años y hace muchos años tengo actividad privada y pública. En ambos ámbitos tengo una gran trayectoria, siempre vinculado al hacer ciudad.

- ¿Por qué decidiste incursionar en la política?

- Fue una cuestión vinculada a pérdidas familiares en el 83 cuando empezó la democracia. Ese año perdí a mi viejo. Ese gran vació fue llenada por el discurso motivador de Alfonsín que convocaba a la vida, a recobrar las instituciones. Me impulsó a sumarme.

- Alfonsín te dio las ganas de involucrarte, entonces.

- Sí, totalmente.

- Sos uno de los precandidatos a intendente en el Partido de San Martín dentro de Juntos por el Cambio. Son varios.

- Sí, somos muchos. Hasta este momento, he contado siete. Eso se va a ir ordenando. Falta poco. En los próximos diez días vamos a tener ir teniendo mayor claridad.

- ¿Cuál es tu diferencial respecto al resto?

- Soy vecino de San Martín. Parece una obviedad pero no es menor. Por lo menos de los siete precandidatos, sólo tres somos vecinos del Partido. Aunque parezca mentira, hay unos precandidatos que no viven en el distrito y no conocen su realidad. No caminan las calles y han caído como paracaidistas polacos en San Martín. No podés representar a los vecinos si no tenés cercanía con ellos.

- ¿Hablás de un abogado?

- Sí, claro. Un abogado farandulero mediático. Él es uno. Cambió su domicilio al Partido de San el 7 de febrero del 2022 para poder tener un año de residencia en el 2023 que es lo que marca la ley. Igualmente, D'Alessandro no reside, el tiene su domicilio en un estudio de abogacía.

- ¿Qué crees que te diferencia de Mauricio D'Alessandro?

- En principio, me diferencia la localía que es algo muy importante. Quien quiera representar a los vecinos tiene que tener el sentir diario de las calles. A mí no me cuentan lo que pasa en San Martín, sino que vivo lo que sucede. Vivo en Villa Ballester y soy sanmartinense desde que nací. Padezco los problemas de inseguridad y los problemas para dinamizar la actividad productiva y la falta de empleo.

Hay muchas cosas para hacer en San Martín. El diferencial principal que tenemos en el equipo conformado para liderar la propuesta de Juntos por el Cambio tiene que ver con las soluciones directas a los problemas de los vecinos.

- ¿Qué es lo que grita la calle?

- La calle grita seguridad. La calle grita preocupación por el empleo. En esos dos aspectos, que son muy importantes para la paz, la tranquilidad y el apego de los vecinos, nosotros tenemos una propuesta muy abarcativa. No hay olvidarse que cuando Katopodis llegó en 2011, él en ese momento profesaba la fe massita y llegó proponiendo la seguridad de los municipios de Zona Norte.

Dijo que íbamos a tener la seguridad de Tigre. Hoy, 12 años después y tres gestiones de Katopodis, más que parecernos a Tigre o a cualquiera de los municipios del conurbano norte, nos parecemos a Rosario. El precandidato a intendente de Juntos por el Cambio en San Martín, Andrés Petrillo, en la redacción de MDZ.

- Presentaste como concejal un proyecto de emergencia en seguridad, si no me equivoco.

- Lo presenté, sí. El principio tenía que ver con que el municipio de cuenta de lo que la calle grita. Fundamentalmente, la idea era genera un mapa del delito, que hoy está de manera incompleta. También queríamos poder tener los 40 móviles que necesita San Martín.

- ¿Cuántos hay?

- No es un problema de cantidad de móviles, sino de cantidad de efectivos para subir a los móviles. Hoy, si hay cubiertas 20 cuadrículas de las 40 que tiene San Martín, podemos sentirnos dichosos. En la mayor parte del día, la mitad del municipio está a merced de los delincuentes.

- Es zona liberada, decís.

- Es zona liberada. Creo que hay complicidad del político con la delincuencia desde la desinversión. A la principal problemática, el intendente le dedica la decimotercera prioridad en su presupuesto. Hay que calibrar necesidad del vecino con asistencia presupuestaria. Si querés ver los deseos de un gobernante, no tenés que escucharlo hablar, sino ver su asignación presupuestaria. El acento de San Martín no está puesto en la seguridad.

- Y si te analizáramos a vos como intendente, ¿dónde estaría puesto el acento?

- En la seguridad. Vamos a trabajar fuerte ese aspecto. Proponemos duplicar el presupuesto en seguridad el primer año. Para tener esa plata, vamos a invertir las prioridades. Hoy, la prioridad del intendente es la interna política; tiene casi 10.000 empleados públicos. Nosotros vamos a terminar con los sueldos de la política y vamos a poner los sueldos en la seguridad.

- Vas a cortar con los ñoquis, entonces.

- Sí, vamos a cortar con los ñoquis y con esa forma encubierta de abonar salarios a través del pago de facturas de monotributo. Aparte de ser ilegal, le quita al municipio una fracción importante del presupuesto.

- ¿Qué dicen los comerciantes?

- Recorro mucho el tejido comercial. El primer planteo que hacen los comerciantes es la seguridad. No se ve pasar un sólo móvil policial ni un policía de pie. Los comerciantes igualmente también necesitan que el municipio fomente la actividad comercial-industrial. Es otro de los déficits en materia presupuestaria. San Martín es conocido por ser la capital de la industria PyMe a nivel de la provincia de Buenos Aires. El municipio le atribuye sólo el 0,8% del presupuesto municipal. Necesitamos intentar mirando en el espejo de los municipios como Tres de Febrero y Vicente López. Menos impuesto es más trabajo.

- Eso es liberalismo puro.

- No sé si se trata de liberalismo porque yo tampoco creo que haya abrir al mercado tontamente. Ni los países más capitalistas del mundo lo hacen. Tenemos que proteger a nuestras PyMes.

- ¿Qué modelo de intendente te gustaría seguir?

- Jorge Macri, Diego Valenzuela me parece que son dos intendentes excelentes. Jorge ahora está en la Ciudad y creo que es el mejor candidato a jefe de Gobierno. El caso de Diego es muy bueno, dio vuelta Tres de Febrero. Nos pasaron por encima. El precandidato a intendente de Juntos por el Cambio en San Martín, Andrés Petrillo, en la redacción de MDZ.

- En tus redes, la principal foto que tenés es con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el diputado del PRO, Diego Santilli. Dentro de los candidatos de Juntos por el Cambio, ¿por qué crees que el modelo de Santilli es el mejor para administrar la provincia?

- Han tenido la posibilidad de administrar una ciudad y conocen la complejidad de la gestión en todos sus aspectos. No tienen una mirada sesgada. Por ejemplo, a veces la miro a Patricia y me parece que tiene una visión extremadamente sesgada al tema seguridad. Tanto Horacio como Diego tienen la complitud del manejo de la cosa pública. Más allá de que han dado peleas de fondo muy importantes, como en el tema de la escolaridad y en los fondos de la coparticipación. También dieron batalla contra las tres bandas de narcotráfico que operaban en la ciudad. Tiene que ver mucho con las peleas que tenemos que dar en San Martín.

- ¿Qué opinás la diferenciación entre Jorge Macri y Horacio Rodríguez Larreta respecto al desdoblamiento de boletas?

- No creo que la haya. Jorge siempre manifiesta que se siente candidato de Horacio. El tiempo irá acomodando todo. No creo que haya habido una ruptura ni un enojo. Jorge dijo que competía sin inconveniente. El verdadero soberano es el vecino.

- Para ir cerrando, te retrotraigo de vuelta a San Martín. ¿Qué relación crees que tiene o tuvo el narcotráfico con la gestión oficialista?

- Si tuviera dato concreto, los denunciaría penalmente. Creo que hay complicidad por omisión. Si dejás de invertir en materia de seguridad, descuidás y permitís que otros hagan. Son cuestiones graves que pareciera que al Gobierno municipal no le importa. Hay que tomar fuertemente la seguridad en nuestras manos.

- ¿Cómo definirías al actual intendente en turno, Fernando Moreira?

- Es el Alberto Fernández de Cristina pero con Katopodis. Puede que gobierne pero desde su personalidad hasta su forma poco empática, los vecinos piensan que el intendente sigue siendo Gabriel que está en uso de licencia. Les va a costar mucho instalarlo como candidato, no hay inflador posible. La gente no lo conoce y no sabe hace cuánto está ni porqué.

- Por último, ¿qué mensaje le darías al laburante de San Martín?

- Tenemos la decisión para dinamizar las fuerzas de la economía en San Martín. Vamos a convertirlo en un municipio que abrace la actividad comercial e industrial. Pedimos que aguanten un tiempito más. A partir de diciembre viene un ciclo virtuoso donde el empleo, la producción y el desarrollo económico van a tener un lugar de privilegio. Vamos a eliminar la presentación entre el municipio y alguien que quiera invertir. Vamos a abrazar la actividad económica.

- Muchas gracias, Andrés.

El video completo de la entrevista