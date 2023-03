Mauricio D'alessandro: "Estoy decidido a trabajar por un San Martín distinto"

Mauricio D´alessandro está convencido de que San Martín puede ser San Isidro. El abogado penalista de Tandil con tres décadas de trabajo en el municipio del conurbano desembarcó hace dos años en una campaña de conocimiento y concluyó: "Es la droga y la inseguridad que cooptaron la política y la policía, hay que poblar y saturar de fuerzas de Seguridad la zona y hacerla linda y digna de vivir", expresa en una entrevista con MDZ.

La capital industrial de la provincia, como se la reconoce a San Martín, genera el 12% del PIB de Buenos Aires, y D'alessandro está convencido que su llegada de la mano del intendente de San Isidro, Gustavo Posse, puede cambiar la zona y emparejar para arriba. La interna buscará posicionar a Juntos por el Cambio en un terreno donde hoy manda Gabriel Katopodis a pesar de que Fernando Moreira es el intendente formal.

- ¿Cuál es tu proyecto este año?

- Desde febrero del año pasado empecé a trabajar fuerte donde tengo mi estudio en San Martín con Walter Carusso, de la línea de Gustavo Posse. A fin de año tuvimos internas, fuimos con lista única y nos preparamos para competir este año dentro del ejecutivo.

- ¿Cuál es el top 3 de la problemáticas del lugar?

- El grave problema de San Martín es de los que la condujeron: la inseguridad. San Martín tiene mucha gente muy valiosa, tiene muebles, tiene carpintería, industria textil, siempre tiene un interés especial, pero sin embargo esa ciudad pujante tiene enquistado un problema con el narcotráfico y la inseguridad.

Desenquistar el problema de la droga no es sólo tarea del intendente, ¿no?

- La droga termina cooptando la política y la policía. Hay que iluminar donde está el narcotráfico, es una decisión que tiene que tomar también el gobernador. Si es así, vamos a seguir recibiendo gente.



¿Van a tener precandidaturas variadas en Juntos por el Cambio?

- Se va a definir con un acuerdo, es la hora del radicalismo. Dentro de la alianza, que esté mejor y más pujante le viene muy bien al Gobierno de Juntos por el Cambio.



- De hecho fue determinante y sin el voto radical, Diego Santilli hubiera perdido la provincia.

- Sí, obviamente, así fue. Santilli es un buen candidato para todos, recorrió San Martín que tiene la inserción de la gestión de Posse en San Isidro. Queremos parecernos a ese Gobierno y al de Vicente López.



Esa ambición radical de crecer en provincia también se ve a nivel país, ¿cómo lo ves?

- No veo mal que haya muchos candidatos, yo lo celebro. Tiene que ser una competencia leal, sin trampitas, ni trampas con los votos, ni campaña sucia. El que gana gana y el resto acompaña. La última vez que pasó eso se perdió la intendencia porque quien había ganado las PASO no supo ser generoso con los que habían competido. Si yo logro imponerme en las PASO, sin dudas voy a convocar al resto.



- ¿Cómo es la gestión de Katopodis hoy en San Martín?

- Mala, no es buena la gestión, hay mucha obra pero poca gestión, el asfalto esconde los muertos por la droga. Hay que ocuparse del tema de la droga, el presupuesto de San Martín es más grande que el de San Isidro, donde hay patrulleros blindados y todo está iluminado. Entonces todo es más fácil en San Martín.



¿Cómo es eso?

- Hay que mudar el narcotráfico, hay que ir a fondo y lograr que se vayan a otro lado. Los tanos y judíos que llegaron al lugar hicieron que el lugar sea Manchester, tenemos que volver a eso. Hay que generar las condiciones para que el que roba y vende droga se vaya a otro lado.