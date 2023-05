El particular personaje liberal que le "encanta" a Cristina Fernández de Kirchner

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner elogió al expuntero político de Javier Milei, Carlos Maslatón. Se dio en el marco de la charla con el periodista Pablo Duggan en el programa Duro de Domar que se emite por C5N. "No pienso en nada como él pero me encanta Maslatón. Me divierte mucho", expresó.

Maslatón -últimamente alineado con el ministro de Economía, Sergio Massa, le respondió a la expresidenta lo siguiente: "Gracias por su amabilidad, vicepresidenta Cristina. Así es la política. No hace falta pertenecer al mismo espacio ni partido para coincidir en los principios básicos de la militancia. Ni mucho menos para respetarse en ideas y acción pública en favor de la nación".

Así es la política. No hace falta pertenecer al mismo espacio ni partido para coincidir en los principios básicos de la militancia. Ni mucho menos para respetarse en ideas y acción pública en favor de la nación. pic.twitter.com/SippEENAhz — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) May 19, 2023

El abogado publicó una foto con un cartel a favor de la vicepresidenta con el próximo texto: "Me metieron el cartel, en la puerta de C5N, mientras yo saludaba como Winston Churchill, pero todo bien compañeros. Y la culpa no era mía donde estaba ni lo que decía...".