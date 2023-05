En medio del desconcierto, ahora nace la Cristina Kirchner conducción

“Cristina quiere ser Perón. No será candidata, pero va a conducir. Y todos vamos a hacer lo que ella diga”, dijo un experimentado peronista que mezcla observación y necesidad de encontrar un rumbo en el medio del tembladeral que significa no tener una salida electoral que lo anime a no pedir la jubilación definitiva.

Otros, directamente, siguen activando un operativo clamor para que Cristina Fernández de Kirchner revea su decisión, dicha por enésima vez, de no candidatearse a nada. “Si metemos un millón de personas, ¿cómo dice que no?”, se preguntaban en el salón del SMATA casi con emoción sobre la posibilidad de darle vuelta la decisión que tomó.

No estuvo Máximo Kirchner. Tampoco apareció Wado De Pedro, aunque su nombre empezó a ser nombrado por algunos de los allí presentes. Gustavo Menéndez, el intendente de Merlo y presidente del Grupo Banco Provincia, lo dijo claramente.

“¿Viste que éramos muchos más de los que nos juntamos en Ensenada?”, le dijo a MDZ uno de los participantes históricos de esos encuentros liderados por Mario Secco. Uno de los que estuvo en primera fila, extrañamente, fue Gabriel Katopodis. Nunca fue cristinista, pero es uno de los pocos, sino el único de los funcionarios que, para Cristina, funcionan.

Los convocantes al acto del 25. Katopodis en primera fila junto a Larroque

Tampoco aparecieron por la actividad del SMATA fue Axel Kicillof, de recorrida por el interior provincial, ni Fernando Espinoza, quien recibió en La Matanza al otro precandidato presidencial, Daniel Scioli, el menos querido y digerido por Sergio Massa.

A diferencia de lo que se suponía en la previa, no pasó nada de esa discusión analítica que habían anticipado porque es “imprescindible discutir un programa con Cristina como eje”. Sólo se anunció que ella será de la partida en el acto del 25 de Mayo frente a la Casa Rosada que pisó poquísimas veces a pesar que es su gobierno y ella es la vicepresidenta de Alberto Fernández.

“Si nos dice qué tenemos que hacer, lo haremos”, dijo Secco cuando terminó el acto en el sindicato de mecánicos. El tema que ella, hasta ahora, no dice nada y lo que expresa no le gusta a los que convocan a la marcha del día patrio, porque ya dijo que no se presentará para ser candidata presidencial.

Mientras tanto, en la zona sur del Gran Buenos Aires, dominado casi exclusivamente por los peronistas alineados con Martín Insaurralde, inició un operativo que pide a Wado como candidato de Cristina.

Tibiamente, hace algunos meses, Luis Barrionuevo había mandado a hacer algunos paredones en la región norte y oeste del Conurbano. Bueno, una vez que la vice decidió que no se presentará para una futura elección, el ministro del Interior empezó a poner su nombre directamente.

En la tarde de hoy casi no se habló de Sergio Massa. Si bien varios de los presentes tenían y tienen la idea de que es el mejor candidato, desde el viernes pasado, cuando se conoció el índice de inflación que superó el 8%, todo volvió a nivel inferior de la discusión.

“Si consigue los dólares del Fondo, vuelve a ser candidato”, se reía y confirmaba a la vez que todo estaba en el aire un reconocido amigo de Máximo Kirchner. Mientras tanto, aunque se haga el distraído, nadie le sigue el juego del dedoblamiento electoral en la Provincia a Axel Kicillof, quien no quieren ni que lo mencionen en este tipo de encuentros. ¿Será por eso que, al frente, al lado de Andrés El Cuervo Larroque estaba Katopodis?