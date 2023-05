Aprobaron el pedido de juicio político a Walter Bento

Este miércoles la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura votó el dictamen que solicita el juicio político contra el juez federal Walter Bento. En concreto, entienden que existieron elementos para determinar que hubo un mal desempeño de sus funciones y elevaron la causa al pleno del Consejo de la Magistratura.

La acusación contra Walter Bento por desorden de conducta se aprobó con cuatro votos positivos mientras que el kirchnerismo se abstuvo de participar en la votación. Ahora, será el pleno del Consejo de la Magistratura el que determinará si hay elementos suficientes para iniciar el jury contra el magistrado. Para que eso ocurra, deberán votarlo dos tercios de sus integrantes.

"Hay ciudadanos en Mendoza que están esperando respuesta de nosotros", manifestó el senador radical Eduardo Vischi al hacer uso de la palabra. "Es importante entender nuestro rol que es ver la evidencia que se presenta en la denuncia. El juicio político se basa en estudiar conductas y acciones de un magistrado que pueden no ser delito pero que violan el deber y la responsabilidad como funcionario", argumentó.

"En el caso que nos ocupa fui sorteado instructor y tomé contacto con el expediente. La causa está a la espera del inicio de debate oral el 26 de julio, pero aquí en el expediente existen hechos que han sido investigados y que el acusado tuvo oportunidad de hacer su descargo. Se ha comprobado que el acusado ha mentido al estado permanentemente", señaló

"Se comprobó abuso de poder obstruyendo la investigación, adulteró declaraciones juradas, tuvo desobediencia a órdenes judiciales, falseó datos para acceder a un crédito hipotecario, falseó datos para entrar a un concurso. Se puso a resolver el expediente de un amigo de él. Todo eso está comprobado", manifestó Vischi y dijo que además de eso se lo acusan de delitos penales importantes.

"Como está comprobado, es un cúmulo de hechos que conforman un comportamiento reprochable por parte del magistrado", ratificó el senador correntino que fue sorteado como consejero instructor de la causa. Además, advirtió que sancionar a Bento es hacer justicia con los jueces probos que existen en el país.

"Entiendo que hay razones suficientes para enviar al plenario esta acusación", concluyó Vischi.

El diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade dijo que no tuvo tiempo suficiente para estudiar en detalle la causa porque es mucha la documentación que se ha acumulado en el expediente. "Lo que leí me alcanza para hacer esta intervención en nombre de la diputada Siley y el consejero Recalde con este planteo: desde nuestro punto de vista el dictamen que ahora se reemplazó, si bien tiene un poco más de información con los aportes de Vischi, Reyes (Roxana) y Piedecasas (Miguel) con los planteos del imputado, aún así me parece que no es una pieza consistente que pueda habilitar con la seriedad que requiere el jurado de enjuiciamiento", aseveró.

"Me parece que va a ser difícil que en el juicio político se puedan considerar probadas las imputaciones", manifestó el representante del kirchnerismo. "Si bien el dictamen plantea hechos que consideran mal desempeño, son todos hechos que son delitos. Conductas delictivas siendo juzgadas en juicio oral. Corremos un riesgo de que un eventual pronunciamiento del tribula que diga que los hechos no existieron", observó Tailhade oponiéndose al juicio político contra Bento.

Incluso, dio a entender que no se respetó el derecho de defensa a Bento porque las 9 horas de descargo no alcanzaron para que aclare las dudas respecto a las acusaciones en su contra. "Los medios de comunicación operan en este sentido y generan una presión o condicionamiento a nuestro trabajo que no estamos dispuestos a aceptar", agregó Tailhade para justificar su postura. El diputado Rodolfo Tailhade.

Tras dar sus fundamentos, informó que junto a la diputada del Frente de Todos, Vanesa Siley y el representante de la abogacía, Héctor Recalde, se abstendrían de votar.

La diputada Roxana Reyes refutó los argumentos de Tailhade aclarando que la causa penal y el juicio político van por caminos paralelos y que es la propia justicia la que pide que se avance para poder hacer efectiva la prisión preventiva contra Bento, que hoy está libre porque cuenta con fueros. "Se impone que veamos si las conductas configuran mal desempeño independientemente de la acusación penal. He aquí la responsabilidad primaria que tenemos y la naturaleza de lo que estamos tratando", aseveró.

Hace instantes, en la reunión de acusación, aprobamos el dictamen que propone la apertura del procedimiento de remoción y la suspensión en sus funciones de Walter Ricardo Bento, juez titular del juzgado federal Nro 1 de Mendoza. La justicia debe ser ejemplar o no es justicia. pic.twitter.com/J2n16i3SsE — Roxana Reyes (@roxanareyessc) May 17, 2023

"Falseó datos en declaraciones patrimoniales. Es mal desempeño independientemente de la existencia o no de delito penal. Se le imputó desorden de conducta al obstruir investigaciones. Se le imputó haber incumplido normas legales vigentes respecto a procesos de concursos con comportamientos contrarios al decoro y la dignidad. Eso nada tiene que ver con comisión de delitos penales. Datos falsos en origen de fondos para compra de inmuebles. Reiterados incumplientos que son faltas a sus funciones que no tienen que ver como comisión de delitos penales", esgrimió Reyes y solicitó la suspensión del juez.

Para cerrar, el presidente de la Comisión de Acusación, Miguel Piedecasas, recordó que la causa lleva dos años en el Consejo de la Magistratura. "Esto es una propuesta que la comisión le hace al plenario. Haciendo una mínima apreciación, lo que a mi me conmueve fuertemente para aprobar este dictamen es que estamos ante ocho procesamientos firmes contra el magistrado. Hay elementos suficientes para entender que se han cometido los hechos y podría ser culpable de los mismos. La importancia de los hechos por los que está procesado, que son delitos gravísimos", aseveró.

Bento está imputado y procesado por los delitos de asociación ilícita en concurso real con el delito de cohecho pasivo en calidad de autor, enriquecimiento ilícito, en concurso real con el delito de lavado de activos de origen delictivo, prevaricato, falsedad ideológica y abuso de autoridad en calidad de autor.