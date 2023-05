El desconsolado mensaje de Juan Grabois tras el anuncio de Cristina Fernández de Kirchner

El dirigente social y líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Juan Grabois, publicó un desconsolado mensaje en redes sociales tras el anuncio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien este martes confirmó que no será candidata a nada.

"Se avecinan tiempos aún más difíciles para nuestro pueblo. Hay una larga pelea por delante... y no vamos a perder porque no vamos a abandonar", aseguró Grabois.

Y agregó: "A Cristina todo nuestro respeto y gratitud. Siempre vamos a poner la cara, el cuerpo y el corazón por ella, por el Pueblo y por Argentina".

Cristina Kirchner publicó una extensa carta en la que explicó las razones por las cuales no será candidata. "Ya lo dije el 6 de diciembre del 2022. No voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. He dado muestras, como nadie, de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal", aseguró la vicepresidenta.

Y completó: "No voy a entrar en el juego perverso que nos imponen con fachada democrática para que esos mismos jueces, encaramados hoy en la Corte, dicten un fallo inhabilitándome o directamente sacándome cualquier candidatura que pueda ostentar, para dejar al Peronismo en absoluta fragilidad y debilidad frente a la contienda electoral. Los hechos recientes me han dado la razón".