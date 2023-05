Con Massa como su plan inicial, Cristina estira hasta el mes que viene su decisión final

“No vamos a definir nada hasta que Cristina diga lo que hay que hacer”, fue la frase que, sin ruborizarse, dijo el senador Mariano Recalde antes de comenzar el congreso del PJ nacional que se reunió hoy en el microestadio de Ferrocarril Oeste en que todas las formalidades que debían tratarse se aprobaron, como correspondía, “por unanimidad”, tal cual reconoció uno de los que alzó la mano pero que, quedó en claro, no debatió nada de las urgencias que tienen los seguidores del Frente de Todos. .

Minutos después de las 18.30, justo cuando el encuentro del peronismo orgánico haya terminado de tratar los cinco puntos que tenía en el orden del día, Cristina Fernández de Kirchner difundió un nuevo comunicado en el que ratificó su decisión de no postularse “a naaadaaa”, como lo dijo en su discurso de hace seis meses luego que se conociera el fallo que la condenó por la causa Vialidad.

“Sí. El candidato será Sergio Massa. Ella ya lo decidió. Tenés que ver las charlas que tenemos en los grupos que todavía no entienden por qué Cristina volvió a decir que se baja”, le dijo a MDZ uno de los pocos que hablan semanalmente con Cristina Fernández de Kirchner. Si esto sucediese, nadie sabe si abandonará o no el Ministerio de Economía para hacer campaña para ganar, la esperanzadora frase con la que se focalizará toda la campaña.

Los peronistas en el ritual donde hacen que deciden.

En el día de hoy, al igual que lo que sucedió el sábado pasado cuando los congresales del peronismo bonaerense se reunieron en La Matanza, muchos periodistas, militantes y periodistas militantes albergaban una mínima esperanza conque surgiera algún indicio para acomodar las desordenadas piezas del oficialismo. No sucedió. Ni el fin de semana ni en la jornada de hoy.

Un funcionario que conoce el camino que recorren la vicepresidenta con su hijo Máximo Kirchner antes de tomar una decisión decía, hace semanas, que “esto se resuelve recién en junio cuando charlen profundamente entre los dos. Él le planteará que quiere que sea Axel Kicillof el candidato presidencial y ella que sea Sergio Massa. Después, habrá una decisión conjunta y eso acataremos”.

La preocupación en el oficialismo no es por el futuro candidato de unidad que puedan presentar, sino porque si dos compiten en una PASO del Frente, “eso nos ubicará tercero. No importa que sea Cristina o Sergio el candidato, que era lo más lógico porque nadie le gana a ninguno de los dos. El tema es que si vamos a una PASO, nuestro candidato queda tercero en lo personal y después se hará irremontable la elección general”, reconoce un estratega cercano al ministro de Economía.

Ayer, en un lapsus que todos corrigieron rápidamente al sostener que “no puede haber dicho eso porque sabe que en la Provincia ganamos ampliamente”, Axel Kicillof dejó en claro la preocupación que tiene el oficialismo al decir que “vamos a dar vuelta la elección en la Provincia y en la Nación”.

El gobernador no quiere ser candidato presidencial. Sabe que tiene muchísimas menos chances que las que tiene para ser reelecto en el cargo que hoy está. Y, si es reelecto, se queda como un gran decisor para el futuro, algo que a la vicepresidenta no le disgusta para nada. Todo lo contrario. Sí, quizás, el que más lo sufriría sería Máximo Kirchner, que no tiene la misma proyección post 2023 que la del actual gobernador, salvo que se anime a ser el sucesor de su tía Alicia en Santa Cruz. Máximo Kirchner.

Con la “renuncia” de Cristina Fernández de Kirchner, se desactiva el objetivo del operativo clamor que tenía la movilización del 25 de mayo en el Obelisco organizado por la Mesa de Ensenada, que mañana se reuniría en SMATA de Capital Federal. Pero a la vez crece la posibilidad de que Kicillof desdoble la elección en la Provincia de Buenos Aires para desprenderse de la suerte del candidato nacional.

"El acto se hace igual. Lo que cambia es la consigna. Y todo está en el debate, Con Massa, perdemos por izquierda. Con Axel, contenemos todo, pero él, por ahora, dice que no. Habrá que ver cómo se sigue. La discusión está muy abierta, inclusive Wado de Pedro pasa a ser un candidato directo", se sinceró uno de los que participarán, a las 17, de la reunión en el gremio de los mecánicos.

Un ministro bonaerense dijo que “no hay que trazar ninguna hipótesis sobre lo que decidió Cristina. No sé si habrá PASO o un único postulante presidencial. Faltan cuarenta días… toda una eternidad”, confesó este experimentado dirigente que participó en las últimas negociaciones del Frente de Todos bonaerense.

Según comentó el periodista Paulino Rodrigues, la decisión de frenar los aumentos de los combustibles dispuesto por Massa en la tarde de hoy “deja en claro su decisión de jugar y ser candidato”. Algo de esto perciben varios intendentes y los dirigentes de la CGT. Sin embargo, otros creen que los niveles inflacionarios ya lo impactaron en su línea de flotación, más allá que a todos les quedó claro que “se tiró arriba de una bomba”.

¿Bomba provocada por el propio Máximo Kirchner y su madre Cristina reclamando diariamente el despido de Martín Guzmán? Según confesó alguien que habló con el hijo de los dos presidentes en estos días, "él nos dijo que va a esperar que decide Sergio porque él se la jugó con ellos cuando se fue Guzmán”.

En tanto, cerca de Daniel Scioli, quien mañana estará con Fernando Espinoza en La Matanza, siguen insistiendo con la necesidad de una competencia. “Lo bueno es que tengamos una interna competitiva con un acuerdo post elecciones, con 10 puntos comunes de todos los candidatos. Un programa económico claro del cual nadie se puede apartar”.

Los que creen que Daniel Scioli puede llegar hasta el fin de la fecha de cierre de candidaturas se basan en su resistencia a todo. “Si se la banca, no sé qué va a pasar”, reconoció un intendente que se lleva bien con los dos aunque hoy cree que “Sergio será el candidato”.

“Algunos compañeros no pueden creer que ella no vaya a ser candidata. No lo entienden, discuten. Pero ella es clarísima. Con este sistema judicial, lo dice en esta carta, no hay chance de hacer nada. Entonces, si bien todos sabemos cómo es, Massa es el único que lo puede acomodar”, dijo el representante original del cristInismo del 2007 arriba destacado.