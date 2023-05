Qué discutió el PJ mientras Cristina Kirchner le ponía fin al operativo clamor

Los asistentes al Congreso Nacional del Partido Justicialista (PJ) arengaron hoy la candidatura de la vicepresidenta Cristina Kirchner, en el marco del encuentro que se desarrolló en el microestadio de Ferro, en el barrio porteño de Caballito.

"Cristina Presidenta, Cristina Presidenta", se escuchó en el cierre del evento, una hora antes de que la titular del Senado diera de baja esa posibilidad al anunciar que no será candidata a nada este año.

"No voy a ser mascota del poder", subrayó la vicepresidenta en una carta a la militancia, al reiterar lo anunciado en diciembre pasado, cuando descartó cualquier postulación.

En el Congreso del PJ estuvieron presentes los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Tucumán, Juan Manzur; el jefe de Gabinete, Agustín Rossi; los ministros del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro; de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; el canciller Santiago Cafiero; el ministro de Desarrollo para la Comunidad, Andrés Larroque; intendentes y legisladores, entre otros.

Se trató de una instancia clave en el armado oficialista y paso previo a la definición de las candidaturas, que surgirán de acuerdos políticos entre los principales socios. El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, fue reelecto presidente del congreso partidario.

El PJ reunió a su conducción y dirigentes de distintos sectores en busca de un armado "bien amplio" que convoque y unifique a la mayoría de los sectores, si bien la reunión estuvo marcada por una fuerte aclamación por una postulación de Fernández de Kirchner.

Incluso, cuando promediaba el mitin, los dirigentes y congresales peronistas se levantaron de sus asientos para sumarse al cántico "Cristina Presidenta".



Pero casi en forma simultánea, la vicepresidenta ratificó desde sus redes sociales las declaraciones que había hecho el 6 de diciembre de 2022, cuando advirtió que no sería "candidata a nada", y añadió que su decisión de entonces no fue "apresurada ni producto del momento" sino "razonada y pensada".



"Cuando hablé de proscripción en diciembre de 2022, no era en ejercicio de artes adivinatorias, sino con la comprensión de la etapa histórica que estamos atravesando", sostuvo hoy.

Si bien había sido convocado para las 14, el congreso justicialista empezó a las 17.25, con 498 congresales presentes, y finalizó a las 18.10.



El presidente Alberto Fernández no participó ni estuvo previsto que fuera, indicaron fuentes oficiales, que añadieron que el mandatario permaneció en la Casa Rosada "trabajando en temas relacionados con la gestión y la economía".



Luego de conocida la publicación de la vicepresidenta, Tolosa Paz señaló que "más que nunca" quedó claro que "no hay síntesis" en el FdT, sino que urge la necesidad de "elecciones abiertas, PASO y democratización" de la coalición.



En declaraciones a los medios presentes, la funcionaria señaló que los dichos de Fernández de Kirchner "ratifican lo que ella ya venía diciendo, y tiene que ver con alguna voces de estos días que pretendían que el 25 de Mayo se aclamara por su posible candidatura".



Para Tolosa Paz, la vicepresidenta "ha dado mucha tranquilidad" para dotar ahora al PJ de un "marco de acción".



"Ella dijo 'Yo di todo de mí', y en Avellaneda había dicho que todos los militantes debían sacar el bastón de mariscal", completó.



Asistieron también los ministros Raquel "Kelly" Olmos (Trabajo), Daniel Filmus (Ciencia), Jorge Taiana (Defensa), Santiago Maggiotti (Desarrollo Territorial) y Martín Soria (Justicia); el senador Oscar Parrilli; secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; la titular de Anses, Fernanda Raverta; los jefes sindicales Andrés Rodríguez (UPCN), Ricardo Pignanelli (SMATA), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y Abel Furlán (UOM).

También se trató en los discursos la convocatoria para el 25 de mayo de una movilización a la avenida 9 de Julio, y para la cual Menéndez pidió que, al cumplirse también en esa fecha los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner, se "copen" las calles para "demostrar que el peronismo está más vivo que nunca".



"El 25 de Mayo volvamos a juntarnos como en el Bicentenario. Para el peronismo, cuando esta unido, no hay ningún tipo de imposibilidades. No dejemos pasar esa oportunidad", exclamó el jefe comunal de Merlo.



El senador del FdT Mariano Recalde había planteado antes de ingresar que el PJ apunta a "construir un frente electoral amplio, que es lo que necesitamos en este momento".



En la misma línea, el exministro de Agricultura Julián Domínguez consideró que lo que debe hacer el peronismo es "ordenar el frente en un espacio bien amplio" y ratificó la posición respecto de que "el factor ordenador es Cristina".



Ante de conocerse la comunicación de la exmandataria, Kicillof había dicho en declaraciones en un acto que "donde uno va cantan Cristina presidenta" y agregó: "Hay un deseo de una gran parte de la provincia y una gran demanda para que vuelva a ser postulante y presidenta".



Además de la reelección de Insfrán como presidente del congreso partidario, acompañado como vicepresidenta por Raverta, el orden del día incluyó la definición de los miembros de la Comisión Fiscalizadora y el Tribunal de Disciplina; la autorización para constituir alianzas; la intervención del PJ de Corrientes y la aprobación de estados contables de los ejercicios 2021 y 2022.