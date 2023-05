Tras el triunfo peronista, Aníbal Fernández proyecta cuál es el futuro del Frente de Todos

Tras la victoria del peronismo en las elecciones de ayer, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, se mostró positivo de cara a las nacionales y afirmó que sería "el tipo más feliz del mundo" si el Frente de Todos (FdT) lograra consensuar una fórmula presidencial. Sin embargo, hizo una aclaración y es que de no lograrse este objetivo, los distintos postulantes tendrán que ir a las PASO de agosto.

"Yo sigo pensando lo mismo, que la PASO es lo que dice la ley que hay que hacer y es algo que no se puede sortear; ahora, si se está buscando una alternativa común y la encuentran, yo sería el tipo más feliz del mundo", indicó Fernández al hablar con Radio Perfil.

Al respecto, el funcionario agregó que "todos coincidimos en que ojalá pudiéramos encontrar una figura de consenso, ya despojados de cualquier obligación intermedia en agosto para llegar a las generales".

Aníbal Fernández a favor de candidaturas "de consenso", pero dice que si no hay acuerdo habrá PASO.

"Pero si eso no es posible -sostuvo- habrá que recurrir a las PASO, que es una ley que no tiene otra solución que no sea participar y competir".

Camino a las urnas, el análisis de Aníbal Fernández

A la hora de enumerar posibles postulantes del FdT, enumeró: "Yo no le quito posibilidades a nadie, puede ser (Sergio) Massa, Cristina (Fernández), (Agustín) Rossi, (Daniel) Scioli, todos los que se quieran presentar".

"Van a tener que sentarse y definir lo que quieran hacer y que de allí salgan los mejores resultados, ya que sería bueno no trabajar inútilmente para agosto y competir con las mejores condiciones en las generales", argumentó Aníbal Fernández.

En otro orden, al analizar los resultados de ayer en las elecciones a gobernador de las provincias de La Pampa, Tierra del Fuego y Salta, donde los oficialismos locales confirmaron su continuidad, dijo que "el mensaje es que trabajando y haciendo esfuerzos para defender al pueblo siempre se va a encontrar un acompañamiento".

Al respecto, apuntó que "este gobierno de Alberto Fernández ha sido más que generoso, haciendo obras públicas como nunca, con caída de la desocupación", a lo que agregó que "son cosas que suceden en cada una de las provincias y no lo que nos quieren hacer ver en determinadas encuestas con cinco mil casos".

"Sigo creyendo, y los resultados de anoche me dan la razón, que la apuesta de la sociedad es que las cosas salgan bien", dijo y agregó que "las mismas encuestas daban bien a (Javier) Milei en las provincias y, en cambio, los resultados fueron raquíticos, y creo que esta apuesta a la anti-política no le va a dar resultados".