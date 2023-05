El precandidato a gobernador Guillermo Carmona pasó por el Este y prometió un Polo Agroindustrial

Guillermo Carmona recorrió este sábado distintos departamentos del Este provincial. A menos de un mes de las elecciones PASO, los precandidatos a gobernador por el Frente Elegí recorren la provincia en busca de sumar adeptos para que el peronismo no quede relegado a ser la tercera fuerza de Mendoza.

El actual secretario de Malvinas, Guillermo Carmona, estará acompañado por Liliana Paponet en una de las cuatro fórmulas del peronismo. Las otras tres están conformadas por Omar Parisi y Lucas Ilardo, Nicolás Guillén y Lorena Martín, y Alfredo Guevara y Patricia Galván.

Carmona, junto a Gastón Vera y Eugenia Martínez (precandidatos a intendente Junín y a concejal respectivamente), Juan Pablo Yapura y Fernanda Lacoste (precandidatos a legisladores), se reunió con vecinos y vecinas para escucharlos y comentarles sus propuestas en relación al sector productivo.

Como es sabido, la zona Este es uno de los oasis productivos de la provincia de Mendoza, y una de las falencias que afectan en gran medida a estos sectores es la conectividad. “Estamos convencidos de que hay que generar una fuerte actividad de producción agroindustrial. El Este mendocino necesita un polo agroindustrial aprovechando la ruta que tenemos que nos une con el Mercosur, con Chile, con el Pacífico y y también el Ferrocarril San Martín, y vamos a trabajar para eso porque queremos poner a Mendoza primero. Sabemos qué es lo que hay que hacer y sabemos cómo hacerlo, porque somos personas que venimos de abajo y tenemos experiencia de gestión", expresó el precandidato a gobernador de Avanza Mendoza.

Carmona recorrió la zona Este.

Los productores y productoras de la provincia sufren grandes dificultades y este año ha sido especialmente hostil debido a las inclemencias climáticas y la sequía. “Desde este punto de vista quiero transmitirles un fuerte compromiso de parte nuestra de que vamos a revertir aquellas cosas que no se están haciendo aquí en Mendoza y que se deberían hacer en favor de los trabajadores y de los productores de la actividad vitivinícola, de la producción de uva y la producción de vino.” dijo Carmona.

Entre las propuestas expresadas en la jornada en relación con la producción agroindustrial se encuentran:

Fondear organismos como el Fondo de Transformación y Crecimiento para que se pueda generar crédito para los propietarios de fincas: aquellos que dan trabajo a sus contratistas, a sus trabajadores, a los que trabajan en la producción. Además va a estar orientado principalmente a modernizar los sistemas de riego por goteo y a la tela antigranizo. Para ello señaló que resulta fundamental articular con organismos financieros nacionales como el Banco Nación y el Bice. También remarcó que deben volver a Mendoza los fondos que el gobierno de Suárez invirtió en el exterior para generar inversiones productivas apalancadas con esos recursos.

En relación a el crédito para cosecha y acarreo, tenemos la propuestas para impulsar fuertemente las acciones para mejorar el precio de la uva, teniendo en cuenta que el 80% de lo que se produce de vino en Mendoza se comercializa en el mercado interno, que no está dolarizado.

Creación de un Polo Agroindustrial en el Este mendocino que multiplique las oportunidades de negocios aprovechando la ruta 7 que no une con el Mercosur, que nos une con Chile y con el Pacífico y el Ferrocarril San Martín.

Carmona recordó que vivió su infancia y adolescencia, junto a su familia, en una zona agrícola. “Yo me he criado en Rodeo del Medio, en una propiedad donde se producía durazno, me ha tocado realizar las tareas del campo y vender duraznos ahí en la ruta, sobre la ruta 50, lo que era antes la ruta 7, lo que mi papá producía. Y al mismo tiempo, mi papá que tenía como actividad principal a un taller metalúrgico, me ha tocado trabajar ahí. Así que conozco perfectamente los problemas que viven los productores, los industriales, la gente que trabaja”, señaló.

Finalmente afirmó que busca una Mendoza que recupere el rumbo para ser un faro de desarrollo que, desde Cuyo, se proyecte al país y al mundo.