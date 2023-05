Los cerebros: quiénes están detrás de las campañas de Alfredo Cornejo y Omar De Marchi

No hace les hace falta presentarse. A Alfredo Cornejo (el precandidato a gobernador radical por el oficialismo en Cambia Mendoza) y a Omar De Marchi (quien se postula por la nueva alianza, La Unión Mendocina), los conoce toda la ciudadanía mendocina. El primero, hoy senador nacional, ya gobernó la provincia entre 2015 y 2019 y el segundo, ha sido intendente de Luján de Cuyo varias veces, candidato a gobernador y actualmente es diputado nacional.

El 11 de junio próximo hay primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) ellos se presentan como precandidatos a gobernador,junto a otros 8 postulantes más. De acuerdo a los sondeos previos, hoy Cornejo y De Marchi serían los más votados. Para llegar a ese día, se preparan no sólo recorriendo la provincia sino con una estrategia de campaña, y detrás de ese plan hay “cerebros” que cranean para dónde ir, qué mensaje es el más adecuado, de qué temas y de qué manera hay que transmitir las ideas.

El equipo de Cornejo está conformado por el jefe de la campaña, que es el intendente de Godoy Cruz y presidente de la UCR provincial Tadeo García Zalazar; un grupo de comunicación que encabeza su vocero desde hace más de 20 años, quien lleva su agenda y el publicista Gustavo Videla. Todos tienen una característica común: son desde hace décadas, de total confianza de exmandatario y además, no sólo lo asesoran en los temas de los que van a hablar sino también son parte del círculo íntimo político. García Zalazar fue el sucesor de Cornejo en Godoy Cruz y si llega a la Gobernación, se presume que puede ocupar un cargo de peso en la provincia. La comunicación se completa con un equipo que cubre eventos, arma gacetillas y otro que trabaja en las redes sociales. Sin embargo, hay que tener en cuenta la personalidad de Cornejo: él está al tanto de todos estos asuntos, escucha a sus colaboradores, pero su forma de ser directa y sin muchos eufemismos termina primando. “Él responde de todos los temas y habla de todo, pese a algunas recomendaciones que le damos”, sostienen desde su grupo en diálogo con MDZ.

Esa característica de Cornejo se vio plasmada desde su lanzamiento en febrero en una palabra que es un hashtag: #hACe, donde la A y la C, que son las iniciales del precandidato están resaltadas. Porque en realidad, lo que “los cerebros” de la campaña quieren transmitir es que el radical es un gran gestor, incluso lejano a los discursos repletos de promesas y que le habla a la gente con “la realidad” y sin buscar que su discurso sea “atractivo”. La personalidad de Cornejo, le genera también “estar en todas”. No sólo se ocupa de recorrer diariamente distintos departamentos de la provincia sin importar las distancias sino también de cómo repercuten sus dichos, y conversa mano a mano con su equipo de campaña sobre los pasos a seguir. Le ha dado resultado: no ha perdido ninguna elección.

“El cerebro es Mario Riorda”, contó a MDZ el precandidato De Marchi. El reconocido polítólogo ha asesorado a múltiples dirigentes de Argentina –como al exgobernador peronista Francisco Perez-y el mundo, además de haber públicado muchísimos libros sobre comunicación política y dirigir formaciones sobre la temática. Pero Riorda no vive en Mendoza y quien ejecuta sus ideas es un joven de 30 años, que viene de la escuela del PRO de la Provincia de Buenos Aires, de dar sus primeros pasos con la exvicegobernadora Maria Eugenia Vidal. Se llama Ignacio de los Heros y nació en Tapalqué. “En el centro de la provincia de Buenos Aires”, le contó Nacho, como lo llaman, a MDZ. Es politólogo, especializado en Flacso y en la Universidad Austral y fue director muy joven: tenía 23 años cuando el PRO, de donde viene, ganó las elecciones en Nación, provincia de Buenos Aires y Ciudad. Es por eso que con esa corta edad, dirigió equipos y se encargó del vínculo directo con los municipios.

Hoy implementa en Mendoza las ideas de Riorda. “Estoy a cargo de la comunicación masiva, digital, la gestión diaria del equipo de comunicación, con una gran incidencia en el discurso de Omar”, sostiene de los Heros. Con el primer mendocino que trabajó en su campaña fue con el precandidato a intendente Gabriel Pradines, y en ese entonces – hace más de un año- De Marchi pidió que colaborara con él. Entonces de los Heros comenzó a recorrer los departamentos mendocinos, a conocer la provincia. El referente nacional del especialista es Horacio Rodríguez Larreta, el presidenciable del PRO y jefe del Gobierno porteño y a pesar de que De Marchi salió de Cambia Mendoza, -para liderar la nueva alianza, La Unión Mendocina-, se mantuvo a su lado y sobre su estrategia política tiene una convicción. “Creo que Omar está un paso delante de lo que se va a convertir pronto Juntos por el Cambio”, advierte. “Es muy importante la articulación con el sector sindical y los sectores del radicalismo como lo está haciendo él”, asegura. Pero además, concluye sobre su tarea: “Es muy fácil trabajar con Omar, es muy dedicado al extremo, la experiencia acumulada, su ímpetu, todo el suma”, confía.

Queridos mendocinos, tenemos que hablar.https://t.co/eSoLLft4id — Omar De Marchi (@omardemarchi) April 15, 2023

¿Cuánto influye en el voto ciudadano lo que los cerebros le dictan a los precandidatos? En política, como en la vida, nada es seguro ni está escrito. En general, la gente vota por preferencias, y entonces, los especialistas tienen esa tarea que sólo las personas y no las máquinas sabemos hacer: sintonizar y empatizar con otras personas.