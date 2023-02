Con el eje en la Educación y en la macroeconomía, Alfredo Cornejo se lanzó como candidato a gobernador y dijo cuáles son sus objetivos

El gobernador Rodolfo Suarez dio inicio a la presentación ante la prensa del candidato a gobernador de Mendoza para las próximas elecciones por el frente Cambia Mendoza, Alfredo Cornejo. En la presentación estuvo también el presidente de la UCR Tadeo García Zalazar.

En primer lugar, Rodolfo Suarez destacó que Cornejo haya aceptado la postulación a la gobernación para las elecciones que se desarrollarán desdobladas y antes de las elecciones nacionales en junio y septiembre de 2023.

"Asumo este desafío para acompañar desde la gestión a Alfredo. Lo hago con mucha esperanza en el equipo. Seguiremos adelante con profundas transformaciones. Vamos a insistir a los legisladores que avancemos con Cerro Amarillo. Pondremos en marcha Río Colorado y exploraremos la Vaca Muerta mendocina", comenzó diciendo Suarez en el inicio de la conferencia de prensa.

"Invito a todos aquellos que se quieran sumar a Cambia Mendoza para luchar contra el populismo. Hay muchísimo por hacer. Cornejo es innovador y tiene carácter para hacer lo que hay que hacer", finalizó diciendo el mandatario provincial antes de dejarle la palabra a Cornejo.

Y el precandidato del oficialismo remarcó: "En primer lugar quiero decir que en estos 7 años este equipo que viene gobernando Mendoza, en todas las competencias que son provinciales, Mendoza está mejor que hace 7 años atrás. En todas las cosas que la Constitución le atribuye al Estado provincial, estamos mejor".

"El programa de Cambia Mendoza que fue presentado a la sociedad y ratificado, mejorado en el 2019, las ideas son que el Estado sea más eficiente, eficaz, con igualdad de oportunidades y que los individuos puedan desarrollar sus talentos. Tenemos dificultades por errores garrafales en lo macroeconómico producto del Gobierno nacional", agregó el senador.

"La salud y la educación es mejor que hace 7 años atrás, la seguridad y la administración de Justicia también. ¿Estamos en el óptimo? No, hay muchas cosas que hacer. No nos hace felices la alta deserción en la secundaria y bajos rendimientos en la primaria, pero son mejores que hace 7 años", indicó Cornejo en su discurso.

"Pedimos un voto de confianza. Necesitamos influir en la Nación y hacerlo en serio. Si se logra un orden en el Estado nacional, todo lo que hemos hecho, si Argentina crece un 4%, Mendoza lo hará en un 6 o 7% porque ya ha hecho su trabajo. La economía de Mendoza tendrá su oportunidad. Una campaña es una oportunidad para que la sociedad escuche a los dirigentes con bases ciertas, con datos que hoy existen en la provincia", manifestó.

"No queremos más populismo ni kirchnerismo gobernando el país ni decidiendo sobre la provincia. Los ciudadanos se orientan a la hora de votar. El kirchnerismo le ha hecho daño a los mendocinos, trayendo conflictos que no teníamos, ajenos a Mendoza. Le han hecho un deterioro a la provincia en muchos aspectos que paradójicamente se le cuestionan a Rodolfo (Suarez) y su Gobierno en este tiempo. Eso es lo que no queremos", marcó al respecto.

Sobre su gabinete y en cuanto a la fórmula electoral, respondió: "Primero hay que ganar, ninguna elección está ganada. No quiero escapar al concepto del equipo. Hay gente que llegó calificada a la función pública hace 7 años atrás y que serán necesarias. Vamos a trabajar y colaborar con los siete departamentos que van a competir desdoblados. Si triunfamos, bienvenido sea. Habrá que saber ganar y perder".

"Me siento cómodo en la interna con Petri, hemos trabajado mucho juntos. Lo he apoyado y lo he propuesto para que sea candidato nacional. Es un dirigente muy capaz, con buen desempeño. Si él quiere competir, la competencia enriquecerá al frente Cambia Mendoza", contestó al ser consultado por la interna de la UCR.

Y sobre el plano nacional admitió: "El Gobierno nacional ha deteriorado la economía con sus manejos. A los efectos electorales, el Frente de Todos está unido, no tiene coincidencia, se insultan entre ellos, se critican con el periodismo, pero electoralmente están unidos y se van a conservar así para mantener el poder, lo que los hace competitivos. Juntos por el Cambio no debe cometer ni el más mínimo error, tenemos que estar unidos a nivel nacional en ese desafío. Tanto la competencia de Horacio, Patricia o Lilita, debe ser cooperativa. Conversaremos los apoyos acerca de esa elección".

Respecto a la minería, informó: "Hay proyectos mineros en marcha con la ley 7722 vigente. Está de más decir que fue polémico y Suarez tuvo el coraje de intentarlo. La matriz productiva de Mendoza es de las más diversas del país, tiene de todo, menos minería. Atento a que el gobernador lo intentó y corrió solo, hay que tomarlas con mayor detenimiento en el momento indicado. No hay que generar debates estériles".

Sobre una posible ruptura con el PRO, dijo: "Ojalá que no suceda. Llevamos siete años juntos, con logros y con errores seguramente. Y el balance es positivo. Han habido progresos institucionales en Cambia Mendoza como boleta única, ficha limpia. Hay una posibilidad de competir, aspiraciones personales legítimas. No veo ninguna razón para que haya ruptura, la PASO sería beneficiosa".