En medio de las tensiones internas, Victoria Tolosa Paz le quitó una caja millonaria a La Cámpora

En medio de las tensiones internas que ponen en jaque la unidad del Frente de Todos, la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, le sacó una caja millonaria a La Cámpora.

La resolución 2023-51186931-APN-MDS del 5 de mayo le quitó a la secretaria de Política de Inclusión Social, Laura Alonso, que pertenece a la agrupación que lidera Máximo Kirchner, el control de los “recursos físicos y humanos" del proyecto PNUD, de Naciones Unidas, que forma parte del Plan Nacional Argentina contra el Hambre.

Se trata de fondos nacionales y créditos del BID y la CAF supervisados por el organismo de la ONU. En los primeros dos años se invirtieron US$186 millones. Solo en 2021 se gastaron US$ 76 millones de los US$ 77.9 millones presupuestados. En 2022, la brecha entre el presupuesto y el gasto se ensanchó a pesar de la crisis. Se gastaron US$ 80 millones de los US$110 millones presupuestados, según los números del PNUD. Fuentes oficiales argumentan que a través del proyecto ya se transfirieron más de US$ 217 millones.

En el presupuesto 2023 se destinaron al programa 611 millones de pesos a través de los organismos de crédito regionales. Ya se gastó más de la mitad en los primeros 4 meses del año a raíz de que ninguna inflación es más alta que la de los alimentos.

Ahora el programa será administrado por el secretario de Articulación de Políticas Sociales, Leonardo Moyano, uno de los dos únicos secretarios de Estado que pudo nombrar Tolosa Paz cuando reemplazó a Juan Zabaleta al frente de Desarrollo Social.

El programa del PNUD es una caja muy codiciada porque permite enviar fondos para la compra de alimentos a comedores, merenderos que administran las organizaciones sociales, las iglesias o los propios municipios.

Daniel Arroyo, el primer ministro de Desarrollo Social de esta gestión, potenció los diferentes programas del PNUD detrás del Plan Argentina contra el Hambre, que se extenderá hasta 2025. Las partidas sirven para complementar los fondos provinciales a comedores escolares y la adquisición de módulos alimentarios. El proyecto original pretendía facilitar la compra de productos frescos, verdes y carnes, uno de los principales déficits de los comedores populares, donde más se siente la inflación.

Alonso pierde así una palanca relevante de su Secretaría, que también administra y reparte las tarjeta Alimentar, que en realidad paga la ANSES. La relación entre la dirigente camporista y Tolosa Paz es nula. Hay que retroceder a octubre de 2022 para encontrar fotos y actividades comunes entre ambas.

Dirigentes del peronismo bonaerense consignaron que Tolosa Paz había conversado al respecto con Máximo Kirchner, pero nadie difundió el contenido de esa supuesta conversación. No lo confirmaron ni en La Cámpora ni en Desarrollo Social, donde señalaron que ambos dirigentes tienen diálogo directo. Alonso milita en La Cámpora desde los orígenes de la agrupación, hace 14 años.

La convivencia de las facciones que habitan Desarrollo Social es compleja. A la tensión permanente entre Tolosa Paz y el Movimiento Evita, cuyo jefe Emilio Pérsico controla el Potenciar Trabajo -que consume la mitad del presupuesto del ministerio- se suman los cortocircuitos de La Cámpora con la ministra y con el Movimiento Evita.