La oposición celebró la renuncia de Manzur y apuntó contra Alberto

Juan Manzur, gobernador de Tucumán, bajó su postulación a vicegobernador de la provincia, luego de que la Corte Suprema suspendiera las elecciones.

"Hemos tomado la decisión de declinar mi candidatura a vicegobernador. Lo hacemos para despejar dudas", anunció Manzur en las últimas horas.

El gobernador se postuló como compañero de fórmula de Osvaldo Jaldo, pero su candidatura fue cuestionada por la oposición local y luego la Corte Suprema suspendió las elecciones previstas para el domingo.

Si bien todavía el máximo tribunal del país no resolvió sobre la cuestión de fondo, es decir, si puede o no ser candidato, Manzur anunció que desistirá de la postulación y la oposición no tardó en dar su punto de vista.

Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, opinó en su cuenta de Twitter: “La declinación de la candidatura de Manzur es una demostración cabal del atropello a la Constitución que el kirchnerismo quiso realizar. La Corte tenía razón. ¿De qué se va a disfrazar Alberto Fernández después de la Cadena Nacional atacando a la Justicia?”.

La declinación de la candidatura de Manzur es una demostración cabal del atropello a la Constitución que el kirchnerismo quiso realizar. La Corte tenía razón. ¿De qué se va a disfrazar @alferdez después de la Cadena Nacional atacando a la Justicia? — Gerardo Morales (@GerardoMorales) May 12, 2023

En tanto que el diputado Maximiliano Ferraro también utilizó sus redes para expresar: “Se bajó Manzur, no va poder seguir atropellando la Constitución. Ganó la República y la democracia”.