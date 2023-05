La fuerte acusación de un diputado tras la decisión de la Corte en San Juan

El día martes, la Corte Suprema decidió suspender las elecciones en San Juan para las categorías de gobernador y vicegobernador. De esta manera, este fin de semana solo se elegirán legisladores provinciales, intendentes y concejales. Se utilizarán las mismas boletas que estaban previstas pero no se tendrá en cuenta la categoría a gobernador.

La decisión tiene su origen en las diversas medidas cautelares presentadas por la oposición, que cuestionaron la constitucionalidad de que el actual gobernador, Sergio Uñac, sea candidato. Lo mismo ocurrió en la provincia de Tucumán, pero en esta provincia se decidió suspender la totalidad de las elecciones.

Frente a esto, el gobernador sanjuanino esta mañana advirtió: "Voy a acatar lo dispuesto por la Corte, pero es desconsiderado con los sanjuaninos. Se ha suspendido nuestra voluntad", dijo el mandatario en un mensaje que brindaba esta mañana en la capital provincial, en el que agregó: "Los sanjuaninos somos mansos pero no estúpidos".

Tras lo ocurrido, MDZ Radio dialogó con el diputado nacional por el Frente de Todos en San Juan, Walberto Allende, quien criticó duramente la decisión de la Justicia y remarcó: "El fallo es político".

“Esto ha sido muy fuerte, porque teniendo en cuenta los plazos se pensaba que la Corte no iba a expedir. Es una locura, habiendo tenido el tiempo suficiente, lo único que determina el fallo es que suspende las elecciones, ni siquiera ha ido al fondo de la cuestión", remarcó.

En este sentido, el diputado nacional sostuvo que dicho fallo “es político”. “Ni siquiera han analizado la presentación. Es a propósito y a medida de Juntos por el Cambio. Descaradamente la presidenta del PRO Patricia Bullrich lo manifestó ayer. Es una cautelar que suspende, como si fuera tan simple, las elecciones de un día para otro. Era un tema que tendría que tener la Justicia provincial y ni siquiera se ha expedido”.

Allende indicó que cuentan con 5 días para revertir la instancia, “pero el daño político ya está hecho”. Y sumó: “El acto de defensa no sé qué sentido tiene, porque ya están adelantando cuál va a ser la postura. La Justicia se inmiscuye con el interior de la Argentina cuando tiene que ver con los problemas económicos, la coparticipación, eso lo hacen rápidamente” .

Con respecto a la constitucionalidad de la candidatura de Sergio Uñac, Allende remarcó que “el cargo de vicegobernador no está a la misma altura que el de gobernador. El fue elegido una sola vez con este último cargo. Nosotros interpretamos que cuando el ocupo el cargo de vicegobernador no le contempla el artículo 175 de la Constitución sanjuanina. Es una interpretación que la Corte podría haber resuelto si correspondía o no con anticipación”.