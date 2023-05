Fastidio en el Frente de Todos por la “impericia” de los operadores judiciales

Hubo críticas reacciones en el oficialismo por el fallo de la Corte suspendiendo las elecciones en Tucumán y San Juan. Sin embargo, no se ocultó en privado el malestar con el presidente Alberto Fernández por no tener operadores judiciales que no lo informen sobre lo que ocurre en el Poder Judicial.