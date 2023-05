El kirchnerismo mendocino busca tomar impulso en los departamentos del Este

De cara a las elecciones PASO del 11 de junio, los precandidatos a la Gobernación de la lista Ahora Peronismo en el Frente Elegí recorrieron los departamentos de Rivadavia y San Martín y continuarán su viaje por Junín este miércoles por la noche para seguir con la presentaciones de precandidatos para las intendencias. "Vamos a sacar a Mendoza adelante sin importar quién gobierna la Nación", sostuvieron desde el espacio vinculado al kirchnerismo. En lo que respecta a Santa Rosa y La Paz, ambas comunas ya tuvieron sus comicios primarios el 30 de abril, ya que optaron por desdoblar y tienen un calendario diferente.

Omar Parisi, precandidato a gobernador por la lista Ahora Peronismo, y Lucas Ilardo, su compañero de fórmula, estuvieron en la Zona Este en las últimas horas y realizaron presentaciones de precandidatos. Se trata de tres territorios conducidos por el radicalismo.

La gira de presentación de candidatos de Parisi e Ilardo ya recorrió Las Heras, Capital, Godoy Cruz y Guaymallén, para luego trasladarse a la zona Este. El martes, en Rivadavia, la dupla visitó a Juan Garrido, aspirante a la Intendencia, y luego participó del acto encabezado por Juan Manuel Villalba, su competidor en las PASO. También participó Gabriela Lizana, referente del massismo y candidata a diputada provincial.

Presentamos nuestra fuerza política para gobernar Rivadavia junto a los pre-candidatos a Gobernador y Vicegobernador @ParisiOmar y @lucasilardo, a Diputada Provincial @LizanaGaby y a concejales de #AhoraPeronismo en el #FrenteElegi pic.twitter.com/5RCtG5nvyQ — Juan Manuel Villalba (@jmanuelvillalba) May 9, 2023

El miércoles, en San Martín, llegó el turno de presentar a Rubén Cuello y Laura Soto, quienes participarán de las primarias del peronismo con la intención de recuperar la intendencia del departamento de raíces peronistas.

"El Gobierno provincial lleva 8 años en pausa y Omar De Marchi fue cómplice. El gobernador trabajó poco y se la pasó echando culpas, cuando en los alrededores vemos que el resto de las provincias siguen creciendo. Tenemos la convicción de cambiar el rumbo de la provincia a través de la inversión en viviendas, el desarrollo de la ganadería, la minería no contaminante dentro del marco de la ley 7.722 y la industria petrolera", subrayó Omar Parisi, que después prometió: "Vamos a sacar a Mendoza adelante sin importar quién gobierna la Nación".

#SanMartín tiene compañeros y compañeras preparados para sacar al departamento de la pausa y cambiar el rumbo con gestión y trabajo ?uD83CuDFFB



Junto a @lucasilardo y @HRubenCuello presentamos a nuestros precandidatos por el #FrenteElegí en la #Lista502C #AhoraPeronismo ?uD83CuDFFB? pic.twitter.com/yykDGM8Ioc — Omar Parisi (@ParisiOmar) May 10, 2023

En tanto, Ilardo dijo: "En San Martín y Rivadavia no hay escuelas, no hay casas, no hay gestión. Nosotros venimos denunciando al Gobierno provincial por irregularidades desde hace mucho tiempo y ahora parece que el resto se está dando cuenta. Cuando decíamos que acá había mucho negocio y poco trabajo, decíamos la verdad. Hoy venimos a decir que viene un cambio de rumbo".

Resta que Parisi e Ilardo continuarán su periplo por la zona Este y llegarán a Junín, donde presentarán a Andrea De Marco, exconcejal, y Santiago Pepa, presidente del Partido Justicialista en el departamento.