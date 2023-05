AMProS le contestó al Gobierno por el tope de salarios en Salud

La secretaria general de AMProS contestó a las declaraciones del ministro de Economía, Víctor Fayad sobre la ley de tope de salarios en el sector de la Salud. "No vamos a permitir que el poder político, sin conocimiento y con la debilidad moral que los caracteriza, c, dijo claudia Iturbe en un comunicado oficial. En el Gobierno aseguran que la ley contempla algunas excepciones, pero indicaron que "esa excepción no puede convertirse en regla".

El ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad habló este miércoles por la tarde en MDZ Radio y se pronunció respecto al fallo de la Corte. "Entedamos que hay una ley, no se trata de ver quién opina, hay una norma sancionada por la Legislatura que dice que nadie puede cobrar más que el gobernador. Hay excepciones, que no pueden ser la regla. Esas excepciones tienen que estar bien fundadas. La ley es constitucional, para cobrar más que el gobernador se tiene que fundamentar", sostuvo el funcionario de Suarez.

En contrapartida, la titular del gremio de los profesionales de la salud dijo: "No vamos a permitir que las excepciones a la Ley de Tope Salarial sean “a dedo”, como deja en claro el funcionario de Rodolfo Suarez".

“Se trata de una ley que se dictó en 2014, cuando la migración de los talentos humanos era mínima. Hoy, después de la pandemia, la realidad es que la migración es casi la primera opción, debido justamente a la falta de reconocimiento a la formación profesional y al trabajo diario de los profesionales de la salud. Por eso plantear un tope salarial a un recurso humano escaso es desmantelar la Salud Pública y mucho más grave aún es que va a quedar bajo la atribución del Ejecutivo, seleccionar a quien se exceptúa y a quien no, evidenciando la ‘dedocracia’ que pretenden implementar", reclamaron desde AMPros.

"No vamos a permitir que el poder político, sin conocimiento y con la debilidad moral que los caracteriza, decida sobre cargos técnicos de profesionales que se dedican a salvar vidas de la población más postergada de Mendoza”, agregaron.

"Cabe destacar que a pesar de las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que afirman que la ley de tope salarial vulnera Convenios Colectivos de trabajo y tiende a restringir negociaciones colectivas, la Suprema Corte, presionada por el poder político, avaló su constitucionalidad", dijeron en un comunicado.

"Sin embargo, ante el reclamo de AMProS y la comparación realizada por la entidad gremial entre la formación profesional, el trabajo diario y los beneficios que tiene el gobernador de Mendoza respecto a una profesional que presta sus servicios en el Hospital Notti, los ministros de Suarez comenzaron a hablar de excepciones, aunque pretenden hacerlo “a dedo”, algo que los profesionales de la salud de Mendoza no van a permitir", cerró diciendo Iturbe este miércoles.