Una dirigente ultra K fulminó a Alberto Fernández comparándolo con Perón

En las últimas horas circuló la versión de que el presidente Alberto Fernández le dijo a sus allegados que la foto de su reunión con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, podía leerse como un aval del mandatario demócrata a su posible candidatura en busca de la reelección.

El tema de ir a las PASO con el Presidente desespera al kirchnerismo en general y a la facción camporista en particular. En este marco, la exdiputada cristinista Fernanda Vallejos arremetió en duros términos contra Fernández sin mencionarlo.

La economista K apuntó con dureza contra quienes "consiguen el apoyo de EE.UU. a una candidatura presidencial", señalando que lo hacen "aceptando el pliego de condiciones y entregando a cambio activos estratégicos del país".

Fernanda Vallejos publicó una serie de tuits en los que apuntó contra Alberto Fernández sin mencionarlo

En un largo hilo de tuits, Vallejos contó la historia de una reunión de Perón con el entonces embajador estadunidense Spruille Braden. Sobre ese tema la exdiputada señaló que hacía "un poco de historia, para iluminar el presente".

"Perón recibió a Braden en su despacho del Ministerio de Guerra y este le dijo que, al declararle la guerra a Alemania y Japón, el gobierno estadounidense había incautado los bienes y empresas de ese origen en aquel país", arrancó su historia Vallejos.

"Precisamente, mi gobierno entiende que tiene derechos merecidos sobre esos bienes, teniendo en cuenta la magnitud de esfuerzo y sacrificio de mi nación en Europa y el Pacífico. Seguramente usted comprenderá: reclamamos una clara participación en la reasignación de esas empresas", explicó Vallejos que le dijo Braden a Perón, en el despacho que este ocupaba en el Ministerio de Guerra.

Y agregó Braden: "También nos preocupa el asunto de las aerolíneas. El tema de los cielos abiertos tiene cada vez más importancia para la integración continental y del mundo. Lo que reclamamos es la liberación del espacio aéreo argentino, para facilitar escalas hacia otros puntos del continente".

Ante esos requerimientos del diplomático yanqui, Perón habría contestado: "Mr. Embajador, supongo que usted sigue siendo un hombre práctico y de negocios. Todos esos aportes, ¿Qué tendrían como contrapartida?".

"Mire, coronel, mi gobierno sabe reconocer a sus amigos, aun a los recién llegados, ud. me entiende. Con esos gestos de amistad de parte de su gestión, mi país no pondría obstáculos para una eventual candidatura presidencial. Ud bien sabe que podría ser el candidato a presidente", escribió Vallejos citando en su hilo de Twitter a Braden, agregando que Perón contestó: "Mire, embajador, en relación con su pedido, todos esos reclamos podrían arreglarse, como tantas otras veces, con convenientes acuerdos económicos y contraprestaciones financiera. Y créame, no son difíciles de hacer -dijo Perón-. Pero para llevarlos a cabo, hay un solo problema".

"¿Cuál?", preguntó Braden. "Que prefiero ser un desconocido en su país a ser un hijo de puta en el mío. Aquí, al que hace algo así se lo llama son of a bitch, como dicen ustedes". Braden se levantó del sillón y, sin saludar, se retiró de la oficina de Perón", aseguró la exlegisladora K.

Para concluir su hilo, la economista dejó una moraleja sobre el encuentro de Perón con Braden: "Moraleja: cualquier hijo de puta que acepta el pliego de condiciones puede conseguir, a cambio de entregar los activos estratégicos del país, el apoyo de EE.UU. a una candidatura presidencial. Así que ya saben, si alguien dice que EE.UU. lo apoya, pregunten qué entregó a cambio".