La intervención del PRO en Mendoza se llevó gran parte de la agenda de Juntos por el Cambio a nivel nacional

La decisión de Omar De Marchi de presentarse como precandidato a gobernador por fuera del frente Cambia Mendoza y conformar una nueva fuerza política movió tableros locales y nacionales a lo largo de una intensa semana política en la provincia. La ruptura y la posterior intervención del PRO es parte de la agenda diaria de los principales dirigentes de Juntos por el Cambio a nivel nacional.

El nuevo frente electoral que está "en construcción" será liderado por Omar De Marchi y buscará posicionarse como una "tercera fuerza" cuyo objetivo será capitalizar independientes, los "desencantados" de Cambia Mendoza y hasta peronistas no alineados. Horas después de la confirmación del martes por la tarde, hubo llamadas frenéticas para confirmar si el intendente de Lavalle Roberto Righi o el de Maipú Matías Stevanato se iban con De Marchi a la alianza electoral.

Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal y Mauricio Macri habían anticipado días atrás que el PRO se quedaría dentro del frente Cambia Mendoza con o sin Omar De Marchi. Conocida la ruptura del "enemigo político" del oficialismo mendocino, desde Capital Federal tomaron las riendas del asunto y la conducción nacional del PRO tomó la determinación de intervenir el partido a nivel local, para garantizar su permanencia en la coalición oficialista en las próximas elecciones a gobernador.

Lo ocurrido caló tan hondo que logró una tregua -temporal- entre Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich en lo que respecta a la feroz disputa por la Presidencia de la Nación. Concretamente, ambas partes coincidieron en que, ante la salida de De Marchi, el PRO mendocino debía ser intervenido para que el exintendente de Luján de Cuyo pueda despegarse de la alianza que data de 2015.

Lejos de la unidad que Juntos por el Cambio pregona en las distintas provincias del país, la ruptura en una provincia donde el frente nacional es gobierno agitó un fuerte debate interno. La decisión de la intervención -si bien tuvo la excusa formal de mandatos locales vencidos- tuvo que ver con la decisión del diputado nacional Omar de Marchi de romper JxC en Mendoza e ir a las elecciones por fuera de la coalición opositora.

De Marchi, hombre del PRO y hasta hace poco cercano a Larreta, tomó la decisión de salirse de JxC al considerar que no estaban dadas las condiciones para una pelea justa en un contexto provincial que encuentra a la coalición con una cierta hegemonía del radicalismo.

De Marchi dijo que apelará judicialmente la intervención partidaria, que tendrá una vigencia de un mes y tiene previsto armar un frente con sectores del PRO, de la Coalición Cívica, del Partido Demócrata y se especula que a esta alianza podrían sumarse también sectores libertarios. Larreta tuvo que soltarle la mano así a un hombre de su confianza, como De Marchi, en pos de la unidad de Juntos por el Cambio.

La rosca política continuó este fin de semana, con De Marchi en pleno armado del nuevo espacio electoral, que podría dejar unas PASO el exintendente de Luján, el líder del partido Verde Mario Vadillo y otros dirigentes que aspiran a la gobernación como Jorge Difonso.

La decisión le valió a De Marchi la pérdida total de apoyo del PRO a nivel nacional. María Eugenia Vidal, exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, criticó lo ocurrido: "Una cosa es competir o no dentro del espacio y esa es una decisión legítima de cualquier dirigente. Otra cosa es competir por fuera del espacio", dijo quien hace semanas se mostró junto a Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez en Mendoza.

"Cuando hablo del espacio no solamente hablo de Juntos por el Cambio, sino dentro del PRO, que es mi partido. Hay una decisión del PRO de integrar Cambia Mendoza, que no es más que la expresión de Juntos por el Cambio en la provincia de Mendoza, que Juntos por el Cambio gobierna con Alfredo Cornejo", sostuvo Vidal en diálogo con Infobae. Y luego profundizó: "No siento que esto contribuya para nada a estas señales de responsabilidad y unidad que nos están pidiendo los argentinos. Sobre todo en una provincia donde hay PASO y Boleta Única, donde no hay excusas para no competir adentro de la coalición", aseguró.