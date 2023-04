Vidal se metió en la interna de Cambia Mendoza y cuestionó a Omar De Marchi por querer competir por fuera

Sin dudas que la interna entre la UCR y el PRO en Mendoza ha generado revuelo. El principal referente del partido amarillo decidió romper el Frente Cambia Mendoza y ser candidato a gobernador por fuera. Según lo manifestó, buscará formar un frente amplio con distintos sectores. Una dirigente del PRO se metió en el conflicto y cuestionó a Omar De Marchi diciendo que "no hay excusas" para no competir por dentro del oficialismo local.

"Una cosa es competir o no dentro del espacio y esa es una decisión legítima de cualquier dirigente. Otra cosa es competir por fuera del espacio", comenzó diciendo la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, quien hace semanas se mostró junto a Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez en Mendoza.

"Cuando hablo del espacio no solamente hablo de Juntos por el Cambio, sino dentro del PRO, que es mi partido. Hay una decisión del PRO de integrar Cambia Mendoza, que no es más que la expresión de Juntos por el Cambio en la provincia de Mendoza, que Juntos por el Cambio gobierna con Alfredo Cornejo", sostuvo Vidal en diálogo con Infobae.

Vidal con Sebastián Bragagnolo y Álvaro Martínez, dos muy cercanos a De Marchi, en su penúltima visita a Mendoza. En la última no se reunieron.

Y fue crítica con la ruptura del diputado nacional y exintendente de Luján de Cuyo: "No siento que esto contribuya para nada a estas señales de responsabilidad y unidad que nos están pidiendo los argentinos. Sobre todo en una provincia donde hay PASO y Boleta Única, donde no hay excusas para no competir adentro de la coalición", aseguró.

Cómo será el futuro político de De Marchi

La fecha límite fijada por la Junta Electoral para la presentación de frentes es el 12 de abril, por lo que el fin de semana será agitado para De Marchi. Entre quienes suenan como partidos que integrarán el frente se encuentran Unión Popular, el Partido Demócrata, el Partido Libertario, Encuentro por Mendoza y el Partido de los Jubilados. También se baraja la chance de que aparezcan peronistas no camporistas.

Mientras tanto, el PRO mendocino será intervenido por el legislador nacional Humberto Schiavoni quien llegará a la provincia el próximo lunes. Del lado del demarchismo cuestionaron esta decisión de la mesa nacional y "pelearán" por el partido.