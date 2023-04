El PRO se debate entre la lista sábana o la boleta única para dirimir en CABA

La decisión que tendrá que tomar el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, respecto de cómo se elegirá en la Ciudad de Buenos Aires a su sucesor y la intervención del PRO en Mendoza dominan por estas horas la agenda opositora, en días muy agitados internamente pese a los feriados de Semana Santa.



En la semana que arranca el lunes próximo Rodríguez Larreta deberá tomar una decisión electoral pero con varias aristas políticas, al tener que definir cómo será la forma de votación en las PASO en la que los porteños comenzarán a elegirán a su sucesor en la jefatura de Gobierno.



Según está previsto, en la CABA habrá elecciones PASO el próximo 13 de agosto, que coincidirán con las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias presidenciales.



Sin embargo, el jefe de Gobierno tiene la prerrogativa de elegir cómo votarán los porteños a nivel municipal, y debe hacerlo 120 días antes de esos comicios.



Una alternativa es votar con la tradicional lista sábana a jefe de Gobierno y legisladores porteños, y otra opción es hacerlo con boleta única de papel.



En este punto entra la especulación política, y mientras la boleta sábana favorecería a Jorge Macri, el casi seguro postulante del PRO, la boleta única de papel beneficiaría a su rival radical en la interna, el senador nacional por el distrito Martín Lousteau.



Larreta tiene en este sentido una encrucijada entre defender el método de votación preferido por Jorge Macri, quien es su ministro de Gobierno y el hombre de su partido, o inclinarse por el método que pide Lousteau, uno de sus principales aliados en la gestión municipal.



Jorge Macri prefiere la lista sábana ya que de este modo aparecería tanto en la boleta presidencial de Larreta como en la de Patricia Bullrich.



Lousteau, en tanto, prefiere la boleta única de papel porque permite al votante concentrarse solamente en la categoría jefe de Gobierno, sin estar influenciado por la boleta entera o sábana y quien la encabece como candidato presidencial.



En medio de estas discusiones porteñas, Juntos por el Cambio vivió esta semana un fuerte debate interno ante la decisión de la conducción nacional del PRO de intervenir al partido en el distrito de Mendoza, uno de los más relevantes para la oposición rumbo a los comicios de este año.



La decisión de la intervención -si bien tuvo la excusa formal de mandatos locales vencidos- tuvo que ver con la decisión del diputado nacional Omar De Marchi de romper con Cambia Mendoza e ir a las elecciones por fuera de la coalición opositora.



De Marchi, hombre del PRO y hasta hace poco cercano a Larreta, tomó la decisión de salirse de Cambia Mendoza al considerar que no estaban dadas las condiciones para una pelea justa en un contexto provincial que encuentra a la coalición con una cierta hegemonía del radicalismo.



En Mendoza gobierna Rodolfo Suárez, hombre de la UCR, y el radicalismo ahora impulsa a Alfredo Cornejo, quien ya fue mandatario de la provincia.



De Marchi dijo que apelará judicialmente la intervención partidaria, que tendrá una vigencia de un mes.



El mendocino tiene previsto armar un frente con sectores del PRO, de la Coalición Cívica, del Partido Demócrata, fuerte en Mendoza, y se especula que a esta alianza podrían sumarse también sectores libertarios.



Horacio Rodríguez Larreta tuvo que soltarle la mano así a un hombre de su confianza, como De Marchi, en pos de la unidad de Juntos por el Cambio.



Este contexto de agitación en el PRO es mirado a la distancia por la UCR, que prepara para los próximos días un evento de trascendencia para la agenda partidaria.



En la provincia de Córdoba deliberará en la semana entrante lo que la conducción del radicalismo, presidida por Gerardo Morales, llama congreso programático.



Allí se debatirán planes de Gobierno y propuestas concretas del radicalismo en diferentes áreas y con la presencia de decenas de especialistas que trabajan para la candidatura del jujeño.



La semana que empieza también marcará el regreso de Mauricio Macri al centro del foco mediático, tras su decisión de no ser candidato en 2023.



Macri se presentará el próximo miércoles ante una audiencia de empresarios -el Consejo Interamericano de Comercio y Producción- en el predio de La Rural.



Una señal más de que Macri podrá no ser candidato pero que se esfuerza por seguir ocupando un rol central en el armado político y electoral de la oposición.