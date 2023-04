Gustavo Gutiérrez confirmó que la Coalición Cívica se aleja de Cornejo

Con graves acusaciones, el dirigente Gustavo Gutiérrez confirmó a MDZ que la intervención nacional de la Coalición Cívica es una maniobra pensada para oponerse al poder de Alfredo Cornejo. En este sentido, ratificó que la Coalición Cívica está afuera de Cambia Mendoza y acusó al radicalismo de inmiscuirse en la vida interna de los partidos ofreciendo "caramelos o bombones de lujo" a cambio.

Gutiérrez disparó directamente contra el presidente del radicalismo, Tadeo García Zalazar, y dijo que la forma en la que ha negociado es "poco profesional". En ese sentido, dejó en claro que para convencerlos de quedarse primero ofrecieron cargos menores y luego algunos más importantes sin comprender que esa no es la forma de sumar voluntades. "Nosotros les planteamos los temas en los que no estamos de acuerdo y que queríamos discutir. Si creen que con caramelos o bombones de lujo nos van a arreglar, están equivocados", disparó el exlegislador nacional.

Sobre la intervención nacional no dejó dudas de que se trata de una "decisión preventiva" para que "Cornejo deje de meterse en la vida interna del partido". Incluso, sugirió que Elisa Carrió avala la maniobra y dijo que de esta forma ganan independencia para evitar que la historia termine como ocurrió en otros partidos que se fracturaron por la intromisión del cornejismo.

La relación entre Cornejo y Carrió es tensa desde hace tiempo.

"Lo hicieron en el PRO, en el PD, en Libres del Sur y en el Frente Renovador. En realidad lo que no entienden es que en Cambia Mendoza ya están solos, porque los únicos que quedan son los que cobran un sueldo del Gobierno el último día del mes", aseveró Gutiérrez en referencia a los funcionarios y legisladores que llegaron de la mano de esos partidos y que hoy siguen allí a pesar de que sus partidos ya se fueron.

La decisión de la Coalición Cívica fue sorpresiva porque hace pocos días habían firmado oficialmente el retorno a Cambia Mendoza para las elecciones desdobladas en siete departamentos. El 14 de marzo rubricó el acuerdo el presidente Marcos Quattrini que pocos días después solicitó la intervención nacional del partido para resguardarse de las presuntas presiones que estaban sufriendo.

"Es cierto que decidimos sumarnos en las elecciones departamentales en las que el radicalismo quería buscar socios para enfrentar a la derrota. Esa fue una prueba de buena voluntad de nuestra parte. Pero nos encontramos con una falta de profesionalismo a la hora de discutir lo que hace falta para Mendoza", concluyó Gutiérrez. "Mendoza está peor que antes. El diagnóstico en comparación con otras provincias es malo. Son datos objetivos de los que no quieren hablar", finalizó.

El factor De Marchi

Por último, Gustavo Gutiérrez reconoció que hay conversaciones del partido con Omar De Marchi para conocer los lineamientos del nuevo frente electoral que lo llevaría como candidato. Pero aclaró que aún no está confirmado que vayan a integrarlo y que eso dependerá de las ideas y de los partidos y referentes que formen parte del mismo.

En ese sentido dijo que aún quedan algunos días para trabajar en ello y no descartó que el 12 de abril los encuentre a todos en un mismo frente. Sobre candidaturas, dijo que no ha tenido ningún ofrecimiento por parte de De Marchi y aclaró que tampoco lo espera. "Yo ya he estado en París. Si me ofrecen un viaje a París lo haría encantado, pero no me desvivo por ello", señaló para dar a entender que no tiene necesidad de ser candidato a nada.