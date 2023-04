Los próximos pasos de Omar De Marchi que impactarán en todos los partidos

El fin de semana XXL por Semana Santa será para la dirigencia política mendocina muy movida luego de que Omar De Marchi dijera este martes por Twitter que iba a “ser candidato a gobernador”. Esta afirmación implicó -sin decirlo y como ya se conoce-, que dejó el Frente oficialista Cambia Mendoza del que fue parte junto con el radicalismo durante casi 8 años. Y, además, que se dispone a terminar de dar forma a una alianza en la que apunta a ser el “candidato a gobernador” sin pasar por una primaria -algo que está en discusión- junto a dirigentes de otros partidos que han estado aguardando su decisión como el PD (que será una de las estructuras jurídicas con las que se conformará el nuevo frente), Libertarios, Encuentro, el Partido de los Jubilados; un nuevo socio político y fundamental como el diputado provincial Jorge Difonso de Unión Popular y un posible aliado que es el Partido Verde, con quien mantienen conversaciones por estas horas.

El próximo miércoles 12 de abril vence el plazo dispuesto por la Justicia Electoral para presentar las alianzas de partidos que participarán en la primaria abierta, simultánea y obligatoria (PASO), es decir, que se oficializarán judicialmente los frentes conformados por distintas fuerzas que se presentarán a la elección del 11 de junio. Ante la salida de De Marchi de Cambia Mendoza, el PRO del que forma parte, que es un partido nacional, fue intervenido.

De Marchi junto a uno de sus aliados del PRO, Horacio Rodríguez Larreta.

En términos inmediatos significa que enviados de Buenos Aires vendrán a firmar la integración a Cambia Mendoza para estas elecciones, y el diputado nacional Álvaro Martínez, quien preside el partido a nivel local y es el hombre más fiel a De Marchi, deberá dejar su cargo partidario tras su salida del oficialismo. Mientras esto ocurre, De Marchi prepara su estructura, algo que ya viene haciendo desde el verano con distintas reuniones con los demócratas (el partido en el que militó toda su vida antes de que existiera el PRO), Libertarios ( del presidenciable Javier Milei) , Nuevo Encuentro (que es la fuerza del dirigente del agro Carlos Iannizzotto que no tiene personería jurídica) y el Partido de los Jubilados que en los últimos comicios sumó un porcentaje de votos nada despreciable pese a la dispersión de las fuerzas chicas.

Pero además, De Marchi tiene como socio a Difonso quien dejó hace un mes y medio Cambia Mendoza y cuya fuerza - Unión Popular- gobierna el departamento de San Carlos a través de un frente desde el 2007. De hecho, como esa comuna anticipó sus elecciones este año, el frente oficialista sancarlino sumó al PD, Nuevo Encuentro, Libertarios y el Partido de los Jubilados en Encuentro por San Carlos en lo que fue la previa de lo que será la nueva alianza que liderará De Marchi. Difonso dijo varias veces en las últimas semanas en público que invitaba al lujanino a ser parte de un nuevo frente y en este nuevo panorama, es un aliado de peso que terminará de definir junto a De Marchi su rol en el esquema teniendo en cuenta que el sancarlino viene armando la provincia.

Difonso pegó el portazo y se fue de Cambia Mendoza.

El Partido Verde, en tanto, es un posible integrante del Frente. En las elecciones anticipadas de los 6 departamentos más San Carlos, presentarán listas con sello propio, a diferencia de De Marchi que no lo hizo, pero por estas horas mantienen charlas para ser parte del nuevo frente pero con condiciones. Mario Vadillo, quien es precandidato a gobernador pretende primarias contra De Marchi, pero él se resiste. Quiere ser ungido como candidato a gobernador sin tener que pasar por la misma situación que tenía que atravesar si seguía siendo parte de Cambia Mendoza. Es decir que apunta a ir a la PASO y sacar un porcentaje de votos propios y no que dependa de la sumatoria del Frente porque tiene otro rival.

Todos estos movimientos impactan directamente en Cambia Mendoza. Por un lado, el exdiputado nacional Luis Petri se convierte en el único rival en las primarias del radical Alfredo Cornejo, quien ganará esa contienda. Sin embargo, su condición de ser "el contrincante", le sube el precio. Puede, por ejemplo, ser el único capaz de aglutinar al anticornejismo que no se vaya con De Marchi. Además ya anticipó en la calles que competirá: pegó carteles anunciando una convocatoria en su fundación para el 27 de este mes, a las 19, es decir, 5 días después del cierre de lista. Será una especie de lanzamiento ya que se titula Luis Petri "un futuro seguro", jugando con dos términos: lo que va a venir y su especialidad, la seguridad ciudadana. Pero mientras esto ocurre con las primarias, un temor se expande dentro del radicalismo: que la vice (todo indica que será una mujer como lo fue Laura Montero en 2015) de Cornejo no sea una correligionaria del riñón cornejista como la diputada nacional Jimena Latorre, que es quien más suena, sino alguien del PRO anti De Marchi, como por ejemplo, mencionan a la ex legisladora Hebe Casado. Hay otro sector del radicalismo que desmiente esa posibilidad pero con De Marchi como rival principal del Cornejo ven una campaña corrida “hacia la derecha”, como argumentan, para evitar que el lujanino saque muchos votos a Cambia Mendoza. Otros, en cambio, respiran más tranquilos: creen que no mide lo suficiente para sacar un porcentaje que ponga en peligro el poder de la alianza oficialista y apuntan a que las preocupaciones estén en otro lado: en algunas intendencias gobernadas por el radicalismo que tienen problemas de gestión.

Pero las miradas tanto en Cambia Mendoza como un sector del peronismo están puestas en qué van a hacer los intendentes no kirchneristas en el futuro próximo. Durante este verano se habló mucho de estrechas charlas entre De Marchi y algunos de ellos. De hecho, jefes comunales como Matías Stevanato (quien va por la reelección en Maipú) o el lavallino Roberto Righi (quien postula al senador provincial Gerardo Vaquer como candidato a intendente) mencionaron en público la posibilidad de armar un gran frente. En el sector de los intendentes aseguran que una decisión de ese tipo no la tomarán ahora, más teniendo en cuenta que tienen elecciones primarias departamentales el 30 de este mes. Sin embargo el 22 es la fecha límite legal para presentar candidaturas a las primarias provinciales. El kirchnerismo apuesta a una fórmula de mayorías (ya no se puede hablar de unidad porque se presentarán también como precandidatos a gobernador Alfredo Guevara -representando a algunas organizaciones k- y Nicolás Guillén -movimientos populares-) que sea avalada por La Cámpora, los jefes comunales no kirchneristas y el espacio liderado por el secretario de Malvinas a nivel nacional, Guillermo Carmona.

El plan A es que, en este nuevo esquema en el que el voto puede dividirse en 3 (Cornejo, De Marchi y el PJ) ,el actual intendente de San Rafael Emir Félix sea el candidato a gobernador. El B, que sea Righi. Si ninguno de ellos es, será Martín Hinojosa, presidente del Instituto Nacional de la Vitivinicultura quien se lanzó el 29 de diciembre del año pasado pero siempre estuvo en duda la continuidad de su precandidatura por lo poco que mide en las encuestas y su bajo nivel de conocimiento, algo que va en contra de la nueva herramienta electoral que es la boleta única. Con esa tercera opción, podría ocurrir una situación que hace muchas décadas no ocurre en la provincia: el peronismo podría quedar tercero en cantidad de votos en la elección.