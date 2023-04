Entre sucesión y reelección: días decisivos para los intendentes de la UCR

El 22 de abril vence el plazo para la presentación de precandidatos para las elecciones provinciales. Para esa fecha también se conocerán los nombres de quienes competirán por las intendencias en los 11 departamentos que no desdoblaron los comicios municipales. Ante este escenario, los diez jefes comunales radicales afrontan días decisivos para ordenar su sucesión o ir por la reelección, dependiendo el caso, frente a la latente posibilidad de que surjan competidores internos de cara a las PASO.

A menos de 20 días del cierre de listas, la oferta electoral oficialista en varias comunas gobernadas por la UCR comenzó a definirse con, mientras que en otras todavía hay incertidumbre sobre quiénes serán los postulantes.

Un factor que tendrá un peso determinante en estas elecciones será la implementación de la boleta única. Con este sistema se limitó la cantidad de colectoras que se podrán presentar por frente. La normativa establece que podrán haber hasta dos colectoras por espacio, es decir que no todos los aspirantes a intendentes en una interna podrán compartir la columna con el mismo cada candidato a gobernador.

Las disputas por las sucesiones

Seis intendentes radicales se acercan al final de sus segundos mandatos y no tienen posibilidad de ser reelectos. Si bien en algunos departamentos solo hay pistas de los eventuales precandidatos, algunos jefes comunales ya eligieron a sus favoritos para la sucesión y lo expusieron públicamente. No obstante, estos movimientos no conformaron a todos los sectores internos y en varios casos surgieron otros contendientes para las primarias.

El caso más emblemático en el último tiempo es el de Las Heras. En medio de una convulsionada interna, el intendente Daniel Orozco ungió días atrás a Martín Bustos como su postulante a la continuidad de la gestión. El nombre del actual presidente del Concejo Deliberante lasherino surgió tras varios cortocircuitos entre los funcionarios municipales que aspiraban a la precandidatura oficial.

Fabián "Oso" Tello, Daniel Orozco y Martín Bustos.

Cansado de esta situación y buscando ordenar la interna, el jefe comunal le pidió la renuncia a todo su gabinete y la salida más significativa fue la de Fabián “Oso” Tello de la Secretaría General de la Intendencia. Tras su alejamiento del Ejecutivo municipal, el dirigente confirmó su lanzamiento como precandidato a intendente, pensando en competir en unas PASO contra Bustos, y obtuvo el respaldo del diputado nacional radical Julio Cobos.

Sin embargo, la nómina de postulantes en Las Heras no está cerrada aún y podría aparecer otro jugador de cara al cierre de listas. Una posibilidad latente es se sume a la contienda el presidente de la Cámara de Diputados de Mendoza, Andrés Lombardi, el dirigente cornejista que tiene aspiraciones de pelear por la intendencia.

Menos resonante pero igual de turbulenta se presenta la pelea por la sucesión en Rivadavia. El intendente radical Miguel Ronco eligió, con el respaldo de la UCR departamental, al diputado provincial Mauricio Di Cesare como su posible heredero. Mauricio Di Cesare, Miguel Ronco y Hernán Amat.

Pero el legislador no tendrá el camino allanado en la interna, ya que el presidente radical del Concejo Deliberante, Hernán Amat, está decidido a competir en las primarias de Cambia Mendoza. Esta determinación generó también conflictos en la gestión, ya que Ronco le pidió la renuncia funcionarios que responden políticamente al edil.

La disputa electoral en el departamento del Este no será sencilla para el radicalismo por la entrada en escena de un correligionario disidente. Se trata de Ricardo Mansur, exintendente de Rivadavia entre 1997 y 2007 y entre 2011 y 2015, quien luego de traspasarle el mando a Ronco se distanció del radicalismo y recientemente fundó el partido municipal Sembrar.

Con esta nueva plataforma se presentará a las próximas elecciones, buscando un nuevo mandato como jefe comunal, pero lo hará por afuera de Cambia Mendoza.

Otro intendente que ya eligió a su favorito para la sucesión es el alvearense Walther Marcolini. En febrero anunció que pretendía que el secretario de Obras y Servicios Públicos de la comuna, Jorge Pérez, continuara su legado a partir del año que viene.

En General Alvear en estos 7 años de gobierno hemos ordenado fiscalmente al Municipio y emprendido un camino de transformación, que hoy confío que JORGE PÉREZ podrá continuar, profundizar y ampliar con políticas de estado a mediano y largo plazo. pic.twitter.com/KoPTsvg5NV — Walther Marcolini (@WMarcolini) February 11, 2023

De todas maneras, la UCR de General Alvear aún no ha cerrado filas en torno a la figura de Pérez y podrían aparecer otros jugadores a la disputa interna. Uno de los apuntados es el exsenador provincial y actual titular del Iscamen, Alejandro Molero, quien desde hace tiempo aspira a conducir el municipio sureño y podría reunir voluntades para competir en unas PASO por la candidatura oficialista.

En algunos departamentos gobernados por el radicalismo todavía no hay lanzamientos oficiales en la carrera por las respectivas intendencias. Es el caso de Guaymallén, donde el intendente Marcelino Iglesias viene repitiendo desde hace tiempo que anunciará quién buscará darle continuidad a la gestión cerca de la fecha límite para la presentación de precandidaturas.

Dos funcionarios del municipio pugnan por ser el elegido del jefe comunal. Uno de los aspirantes es el secretario de Gobierno, Nicolás González Perejamo, y el otro el secretario de Obras y Servicios Públicos, Marcos Calvente. Marcos Calvente y Nicolás González en primera fila durante el último discurso de Iglesias ante el Concejo Deliberante de Guaymallén.

No obstante, ante esta falta de definiciones, en los últimos días surgió una certeza en esta comuna. El empresario radical Fabián Manzur, anunció que se presentará a las PASO por la intendencia. El exfuncionario provincial y municipal afirmó que competirá en la interna de Cambia Mendoza contra el elegido de Iglesias.

Otro escenario de indefinición es el que tiene lugar en Godoy Cruz. El intendente Tadeo García Zalazar todavía no ha postulado a un favorito para sucederlo, entre una numerosa lista de aspirantes.

Uno de ellos es el presidente del Interbloque de Cambia Mendoza en la Cámara Diputados, Diego Costarelli, quien en los últimos días se mostró en una recorrida por comercios del departamento. Otra de las principales apuntadas es la secretaria de Desarrollo Humano del municipio, Florencia Santoni. También figuran en carrera el presidente del Concejo Deliberante, Fabricio Cuaranta; y el director de Cultura, Diego Gareca.

Conocimos Olive Gluten Free, una empresa godoycruceña de triple impacto dedicada a la producción y comercialización de productos sin TACC. uD83DuDC47 pic.twitter.com/WdRuY3mO6X — Diego Costarelli (@diegocostarelli) April 6, 2023

Tampoco hay precisiones sobre las candidaturas en el departamento de Tupungato. El intendente Gustavo Soto aún no ha revelado públicamente quien será el aspirante radical a la conducción municipal. En la previa del cierre de listas, uno de los posibles elegidos es el concejal radical José Luis Giuliani.

En busca de la reelección

Hay cuatro jefes comunales de la UCR que tienen posibilidad de ir por un nuevo mandato. El intendente de Capital, Ulpiano Suarez, anunció la semana pasada que irá por la reelección en la comuna que gobierna ininterrumpidamente el radicalismo desde 1983. Ulpiano Suarez anunció que irá por la reelección.

Además del capitalino, otro que apuesta a continuar al frente de su municipio es el malargüino Juan Manuel Ojeda. Sin embargo, el dirigente se encamina a dirimir su nueva candidatura en una interna. Recientemente el dirigente empresario Gustavo Miras anunció que buscará disputar la intendencia con el respaldo del sector empresario Activá Mendoza, que integra el frente oficialista. Asimismo, hace unos meses se anotó en la carrera un histórico dirigente radical del departamento. Se trata del exsenador provincial y exfuncionario municipal radical Jorge Tieppo, quien aún no confirmó que vaya a competir en las PASO de Cambia Mendoza.

En tanto, el intendente de San Martín, Raúl Rufeil, también buscaría un nuevo mandato al frente del municipio. Otro que tiene la misma posibilidad es el jefe comunal de Junín, Héctor Ruiz, aunque en el Este provincial no descartan que el vicegobernador Mario Abed busque volver a conducir los destinos del departamento que gobernó entre 2003 y 2019.