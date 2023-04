La condición que el PRO le puso a Omar De Marchi tras su salida

El diputado nacional y precandidato a gobernador Omar De Marchi confirmó que se irá de Cambia Mendoza. Frente a su iniciativa, el PRO a nivel nacional intervino el partido en la provincia. MDZ Radio dialogó con el senador del PRO, Pablo Priore, quien hizo referencia a dicha interna, criticó duramente a De Marchi y remarcó que debe renunciar a la vicepresidencia primera de la Cámara de Diputados.

Primeramente, el senador remarcó que aquellos que acompañen a Omar De Marchi, deben abandonar el PRO, y expresar la posición política que vayan a tomar. "Hoy nuestro partido ha decidido estar dentro de Cambia Mendoza. De Marchi debe renunciar a la vicepresidencia primera de la Cámara de Diputados, es un lugar que nos corresponde", esgrimió.

"Es una decisión 100% personal de él. No creo que sea bueno, ni que genere expectativas. La gente lo que está buscando es la unidad, un frente común para terminar con el kirchnerismo, que es lo que se está trabajando a nivel nacional. Este tipo de medidas lo que hace es ir en contra de la unidad", sostuvo Priore.

Además, el senador desestimó los dichos de De Marchi y remarcó que el frente Cambia Mendoza "no está agotado". Y sostuvo: "Esto ha sido un proceso de aprendizaje, del 2015 a la fecha Juntos por El Cambio ha ido cambiando su visión y su conformación. Hay que apuntar a seguir aggiornando y mejorando el funcionamiento del frente en Mendoza. Hoy se está hablando de ir hacia un modelo de cogobierno y una integración mayor. La solución no es la división", añadió.

Con respecto al futuro del PRO en Mendoza, teniendo en cuenta la salida de De Marchi, Priore remarcó que desde el año 2009 hasta el año 2015 trabajaron sin su participación. "Conformamos Cambia Mendoza con anterioridad a que el Partido Demócrata lo integrara. El lema fue la unidad. La aventura personalista de Omar me hace acordar a lo que pasó con algunos sectores que en ese momento estaban con nosotros, por ejemplo, la gente de San Rafael y Malargüe, que después terminaron siendo funcionales a los gobiernos municipales", agregó.

"Es lamentable que se tenga que intervenir el PRO en Mendoza por un manejo anómalo. Me parece que no es sano y no es bueno para la institución ni para la democracia", cerró.