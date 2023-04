Omar De Marchi habló de todo: su nuevo frente, Javier Milei y charlas con sectores del peronismo

El diputado nacional y precandidato a gobernador Omar De Marchi rompió el silencio luego de haber confirmado que se irá de Cambia Mendoza y de que este miércoles se diera a conocer que el PRO a nivel nacional intervendrá el partido local para que éste, finalmente, integre el espacio oficialista con el radicalismo antes de que se cumpla el plazo límite el 12 de abril. El lujanino hizo mención a una variedad de temas inquietantes, tales como el frente nuevo que formará, su vínculo con Horacio Rodríguez Larreta, su sintonía con el peronismo no kirchnerista y la figura de Javier Milei, entre otros temas.

Acerca de la reciente noticia de que el partido a nivel nacional interferirá en el armado local a través de Humberto Schiavoni, quien es el elegido para estampar la firma antes del 12 de abril, De Marchi señaló durante una entrevista brindada al programa televisivo Séptimo Día: "Es una intervención parcial para obligar al PRO de Mendoza para que entre a la fuerza Cambia Mendoza. es como un matrimonio por conveniencia. la vamos a discutir judicialmente. Los abogados del partido están trabajando en eso. Creo que vamos a tener éxito porque no hay chance de que vengan a intervenir el partido. Es competencia del PRO a nivel provincial. Si no diéramos esta pelea, hablaría mal de nosotros porque ante todo está Mendoza. No puede una oficina de Buenos Aires pretender conducir estrategias locales que nadie conoce mejor que nosotros. (...) No sé si anotaremos al PRO antes del plazo".

"Nosotros estamos dando la pelea a los nuestros. Cambia Mendoza ha hecho un aporte interesante a la provincia, pero está agotado", aportó. Y, ante la pregunta acerca de las acusaciones sobre que no juega la PASO porque no le ganaría a Alfredo Cornejo, puntualizó: "Esas son chicanas políticas. Para estar en un frente tiene que haber un mínimo de afinidad y acuerdos centrales. Hoy los caminos son distintos. Quienes se han corrido son ellos y no nosotros. No gobierna el frente Cambia Mendoza, lo hace el radicalismo. Cambia Mendoza nos rememora al pasado. Percibo, sobre todo a partir de esta decisión, que se ha despertado una expectativa. La provincia no crece y el Gobierno actual no genera expectativa".

Y, frente el interrogante acerca de si Rodolfo Suarez fue peor gobernador que Cornejo, De Marchi contestó: "No sé. Cornejo ha seguido teniendo influencia clara, no estoy diciendo nada que no se sepa... Ellos mismos hablan de 7 años, con todo lo bueno y con esa falta de expectativa que generan hacia adelante".

Su vínculo con Horacio Rodríguez Larreta y el frente que busca armar

Ante los rumores de que el jefe de gobierno porteño y precandidato presidencial ya no confía tanto en De Marchi como su armador político en el interior, el exintendente de Luján de Cuyo reconoció que la cercanía no es la misma, pero destacó su relación personal. "Hace un tiempo que estoy concentrado fuertemente en la provincia. Participo de una reunión semanal donde se analiza la estrategia de este esquema a nivel nacional. A partir de ahora estoy claramente enfocado en Mendoza. Siempre trato de separar lo personal de la gestión o de lo institucional", comentó.

Y agregó sobre las conversaciones mantenidas con Larreta respecto de su precandidatura a gobernador: "Lo hemos hablado muchas veces. Desde Buenos Aires se percibe como una ruptura de Juntos por el Cambio y no lo es. Es Cambia Mendoza, una cosa distinta. CM quedó encerrado en el radicalismo y Libres del Sur, una agrupación con mucha cercanía al kirchnerismo. Uno lo trata de explicar allá, pero si no quieren escuchar, bueno, vamos a actuar de acuerdo a nuestras convicciones".

"En un balotaje entre Horacio Rodríguez Larreta y Javier Milei, voy por Larreta. Pero para gobernar en la Argentina hacen falta ambos porque no hay ninguna chance que Argentina prospere si no hay acuerdos", dijo.

En otro tramo del diálogo, De Marchi aseveró que "la gente vota personas y lo que esas personas transmiten". "¿Se la aguanta sin el sello del PRO?", retrucó el entrevistador. A lo que el precandidato respondió: "Por supuesto. Aparte, lo que se va a construir es un frente electoral importante".

"Estamos armando algo muy potente. Mucho más que Cambia Mendoza. En nuestro caso va a haber partidos interesantes. Formalmente no va a estar el peronismo, es otro partido. Creo que tenemos que reunirnos aquellos que tenemos una mirada común sobre el futuro. Nos acompaña una mesa gremial importante que tiene una clara connotación peronista. También tenemos reuniones importantes con sectores del radicalismo que advierten que es por este lado. Es algo muy interesante".

El posible vicegobernador para la fórmula que planea

"Yo lo tengo resuelto en la cabeza, pero eso se dará a conocer el momento oportuno. Es muy conocido y juntos vamos a generar una potenciación para Mendoza muy importante. Falta tiempo. El 22 se presentan los nombres", lanzó De Marchi sobre quién lo acompañará en la boleta. Y luego expresó: "Muchas veces se arman formulas para ganar unos votos más y después, al gobernar, la cuestión no funciona".

En tanto, dejó en claro que tiene una muy buena relación con el diputado provincial y exintendente de San Carlos, Jorge Difonso, con quien se lo vincula para encarar el nuevo frente con el que planea competir en los comicios. Omar De Marchi debe definir antes del 12 de abril la constitución de su nuevo frente.

Los rumores de una alianza con Javier Milei

Se conoce que existe la posibilidad de que Omar De Marchi establezca una alianza electoral con el espacio de Javier Milei, que no tiene aspirante a la gobernación en Mendoza y que está aliado al Partido Demócrata local, que estará en el nuevo frente pronto a crearse.

Por ello, sobre la figura del candidato presidencial libertario, opinó: "Está raro todo. Hay mucho enojo en la gente. Y con razón porque no hay resultado. En esos contextos aparecen alternativas o expresiones que no hay que desatender. Sería descalificante y soberbio si dijera que Milei no puede ser buen presidente. En condiciones normales uno podría achacar que le falta equipo, aunque quizás no plan. Con Milei tengo una relación personal muy buena. El mejor aporte que le podemos hacer desde Mendoza a la Argentina es tener un gobierno que potencie la provincia y que pueda interactuar de manera responsable con la Nación".

"Me preguntaron si quiero ser el candidato de Milei y yo quiero ser el candidato de los mendocinos, no de un presidente u otro", recalcó. Javier Milei no tiene candidato a gobernador en Mendoza.

Relación con el peronismo

"No tengo reuniones formales con el peronismo", manifestó De Marchi y acotó: "Hemos tenido encuentros ocasionales con algunos dirigentes. Es evidente que con el peronismo administrado por La Cámpora no tenemos coincidencias, aunque sí un buen trato personal". Omar De Marchi y Emir Félix.

Los intendentes Emir Félix y Roberto Righi, de San Rafael y de Lavalle, respectivamente, suenan hace meses como posibles aliados. No obstante, De Marchi fue cauto al referirse a la relación que mantiene con ambos, que en la actualidad se encuentran enfrentados al kirchnerismo. "Con todos los que tengamos coincidencias hacia adelante, podemos. Me parece que hay una retención del peronismo formal. Algunos peronistas decían que yo tenía que dar este paso".

Respecto a quienes creen que su candidatura se trata de una aventura personal, declaró: "El camino fácil era acomodarse y hacer un acuerdito. Pero para mí esta decisión ha sido muy importante. Hemos tomado el camino del coraje y la valentía porque no es fácil dar este paso. Es darle al escenario de la provincia una expectativa para el votante".