Novela turca: la trama de la pelea del kirchnerismo y los hermanos Félix en San Rafael

Aunque la lógica indica que un frente unido tiene más chances de ganar las elecciones, esta situación no se logró en San Rafael a pesar de los esfuerzos de ambos bandos por llegar a un acuerdo el año pasado. En la interna peronista del departamento sureño se enfrentarán cara a cara el PJ tradicional con el diputado provincial Omar Félix a la cabeza y el ala kirchnerista liderada por el concejal Nadir Yasuff. También entró en la pelea interna un espacio massista al frente de Miguel Sorroche.

“Los responsables de que no se llegara a la unidad son los que tienen la birome", disparó Nadir Yasuff ante la consulta de MDZ. Y reforzó la idea de trabajar por el fortalecimiento del peronismo y seguir en la línea territorial del contacto con la gente. Por su parte, desde la intendencia no hubo respuesta. El silencio es una constante y el precandidato a jefe comunal Omar Félix ha hablado unas pocas veces con la prensa en situaciones de gestión como por ejemplo, en una recorrida del aeropuerto para corroborar el avance de la obra. De política solo ha hablado el día de la presentación donde estuvo secundado por su hermano Emir y el secretario de Gobierno y precandidato a concejal Nahuel Arscone.

La relación entre La Cámpora sanrafaelina y los hermanos Félix -que llevan 20 años a cargo de la municipalidad de San Rafael- fue fluctuando con el paso del tiempo. Según Yasuff, en las elecciones de 2015 y 2017 el kirchnerismo sanrafaelino fue con lista propia. En cambio en las elecciones de 2019 y 2021 lograron una lista de unidad. De hecho la banca en el Concejo Deliberante que hoy ocupa el joven abogado la consiguió en 2019 cuando acompañó a Emir Félix en una lista única, en ese momento fue en tercer término, detrás de Ricardo Vergara -quien fue presidente del HCD y falleció en plena pandemia- y Mariana Abraham.

Por ahora, el que ha tomado las riendas de la pelea para ganar las PASO es Yassuff que cuenta con el apoyo de la estructura de Anabel Fernandez Sagasti y de Lucas Ilardo en el territorio para desplegar su campaña. Por otro lado, el mayor de los Félix ha adoptado un perfil más bajo en el que entrelaza su labor como legislador provincial con algunas actividades y recorridas en el departamento, principalmente las relacionadas a las obras y proyectos de gestión ejecutiva.

Nadir Yasuff, el candidato del kirchnerismo.

La interna sorprendió a más de uno, sobre todo por la relación de los Félix con la Nación durante los gobierno peronistas como el actual, donde han tenido cintura política para conseguir fondos para obra municipales y firmar convenios para concretar mejoras para el municipio como por ejemplo: la conexión con el gasoducto gasandes o el compromiso de la nación para remodelar el aeropuerto.

Tires y aflojes

Cuando todavía no estaba decidido si los municipios peronistas iban a desdoblar las elecciones, Nadir Yasuff comenzó a hacerle frente al intendente Emir Félix. Su primera jugada fue en noviembre del año pasado cuando presentó un proyecto para pagarle un bono de fin de año de 50 mil pesos a los empleados municipales. La sesión se convocó el día sábado 26 una hora antes del partido de la Selección argentina contra México. En un corto debate se trató el proyecto que fue rechazado por la mayoría de los concejales y solamente consiguió el voto positivo de Yasuff y un radical. Este movimiento trajo mucho malestar en el oficialismo municipal.

En diciembre, llegó a San Rafael la presidenta del PJ Flor Destéfanis a poner paños de agua fría. La intendenta de Santa Rosa participó de la asunción de las autoridades de la sede departamental y se mostró sonriente junto a Emir Félix. Todo parecía encaminarse a la unidad del PJ sanrafaelino de cara a la presentación de listas.

Finalmente, los últimos días de enero el jefe comunal decidió desdoblar los comicios al igual que el resto de los intendentes peronistas pero la unidad seguía siendo una incógnita. Recién el 11 de marzo cuando se venció el plazo de la presentación de las listas se confirmó que el PJ tendría internas.

En el acto de presentación Emir Félix fue categórico y dijo: “Acá no se siguen más órdenes que la de los vecinos de San Rafael, no respondemos a ningún dirigente del Gran Mendoza o de Nación". Así dejó en claro la posición de la lista que propone el Ejecutivo.

En cambio las palabras del flamante precandidato fueron más conciliadoras. “Estamos aquí para defender los intereses de los sanrafaelinos. Nuestro objetivo no está en la campaña política, nos van a ver trabajando todos los días para lo que necesitan nuestros vecinos”, dijo.

A los pocos días, se formalizó la presentación de Yasuff y en el acto disparó contra los Félix “Quiero ser claro, tenemos un plan de gestión para todos los sanrafaelinos, en las PASO hablamos sobre todo a nuestros votantes y estoy seguro de que todos los peronistas saben lo que hizo Cristina por San Rafael, que fue mucho, los que la niegan son unos desagradecidos”.

Quién es quién

Omar Félix tiene 62 años. Fue intendente de San Rafael entre 2003 y 2009 cuando dejó su mandato a mitad de camino para asumir como diputado nacional. Estuvo en la banca hasta 2013 y luego cumplió otro mandato entre 2017 y 2021. En las elecciones legislativas de ese año consiguió una banca en la cámara de diputados provincial. El año pasado cuando Emir Félix estuvo más de dos meses internado y varias semanas en rehabilitación por complicaciones de salud, Omar volvió a la comuna para asistir al presidente del HCD en la tarea de intendente interino. Para que pudiera trabajar de cerca con los secretarios del ejecutivo, crearon la figura de asesor ad honorem.

Nadir Yasuuf tiene 34 años. Es abogado especializado en gestión de políticas públicas. Milita en el kirchnerismo desde hace más de 10 años. Fue Coordinador del Centro de Acceso a la Justicia en San Rafael, bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. También fue secretario del directorio del Colegio de Abogados y Procuradores de la Segunda Circunscripción Judicial y desde 2019 concejal.

Miguel Sorroche encabeza la lista A del Frente Elegí que representa a Unidad Alternativa San Rafael San Rafael en el que militan varios seguidores de Sergio Massa. Sorroche es sociólogo, profesor y dirigente del Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP). Y el precandidato a concejal en primer término es Enzo Orosito un conocido abogado de San Rafael que integra las filas del Frente Renovador.