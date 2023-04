El pedido de Alberto Fernández a los chilenos en una celebración junto a Gabriel Boric

El presidente Alberto Fernández destacó que Argentina ya "formalizó" su ingreso a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y celebró que Brasil "estará haciendo lo propio", al brindar una declaración conjunta con su par de Chile, Gabriel Boric, en el Palacio de la Moneda, en Santiago.

"A veces veo con dolor que algunas expresiones que tengo son interpretadas aquí en Chile como actos de hostilidad. La verdad lo único que siento es un enorme amor por Chile. Dejen de atribuirme un malestar con Chile que no tengo", destacó Fernández.



Alberto Fernández reseñó que le planteó a Gabriel Boric la necesidad de "trabajar juntos" para "recrear" Unasur, aunque aclaró que el organismo regional debe estar adaptado a "estos tiempos" y no ser el bloque "que conocimos".



La idea "es garantizar la Unasur, que sirve para el desarrollo económico de nuestros pueblos", y "darle otro dinamismo, otro sentido", completó el mandatario argentino.



Por otra parte, Alberto Fernández aseguró que "está en nuestra esencia la unidad" de Argentina con Chile y llamó a "buscar el desarrollo conjunto".



"El abrazo de San Martín y de O'Higgins es un abrazo que nos une para siempre. La Cordillera (de los Andes) no es una pared que nos divide, son montañas que nos unen", indicó el presidente argentino en una declaración a la prensa.



Y amplió: "No podemos pensar Argentina y Chile de un modo que no sea unidos. Saben todos ustedes que soy peronista. El general (Juan Domingo) Perón ya había pensado en la integración latinoamericana a través de la unión ABC: Argentina, Brasil y Chile".



"Siento por Chile un enorme amor, tengo por Chile un enorme reconocimiento por todo lo que fue perfeccionando y mejorando su democracia", señaló.

Y reseñó: "El 11 de septiembre de 1973 marché por las calles de Buenos Aires en contra del golpe de (Augusto) Pinochet" contra Salvador Allende.



"El 11 septiembre me invitó (Boric) a Chile y aquí estaré, homenajeando al hombre que murió defendiendo la democracia", completó.



Por su parte, el mandatario chileno señaló que "a veces se preguntan para que sirven estos encuentros o estas reuniones de presidente a presidente", y respondió que "van generando complicidad y afecto, que se traducen en cuestiones muy concretas", y en ese marco agradeció a Fernández el envío de un helicóptero y un equipo de brigadistas para combatir incendios forestales en Chile.



Boric recordó que "no se demoraron 24 horas en cruzar la cordillera para combatir el fuego", en relación al envío en febrero pasado de 64 brigadistas nacionales Centro y Sur del Servicio Nacional de Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF), 15 camionetas 4x4 con equipamiento forestal y kits de ataque, un camión autobomba forestal 4x4 tipo URO y el helicóptero Boeing CH-47 Chinook con 10.000 litros de capacidad.



Y remarcó que "sin ayuda de más 700 voluntarios del extranjero hubiera sido mucho más difícil", para subrayar que "la solidaridad entre los pueblos tienen estas expresiones".



Sobre la reunión bilateral, el presidente trasandino contó que se avanzó "en los compromisos adquiridos en la Declaración Conjunta con motivo de mi visita de Estado hace un año, el 22 de abril de 2022" a la Argentina.



Se trabajó sobre "las reuniones del Comité permanente de seguridad argentino-chileno, en materia antártica, en el mecanismo de consulta sobre derechos humanos y en el comité de integración", apuntó Boric entre otros temas.



"Con Argentina tenemos desafíos comunes y hoy en día hemos abordado el tema de la seguridad", puntualizó, porque "es relevante que ante las bandas organizadas los estados organizados las combatan, haciéndolo en conjunto con los hermanos argentinos".



Resaltó el envío de gas natural por parte de la Argentina, "algo que conversamos en 2022 en la Cumbre de las Américas", expresó el mandatario chileno en relación al encuentro de Los Ángeles de junio pasado.



En ese sentido, Boric refirió que la Argentina le enviará "300 mil metros cúbicos hasta septiembre de 2023, reduciendo la tarifa de los clientes en torno a un 15%".



"Explorar para ampliar este tipo de acuerdo beneficia en este caso a las familias chilenas y al Estado argentino", subrayó, e indicó que "Argentina puso a disposición en mayo y junio tres millones de metros cúbicos por día".