Claudia Rucci: “El peor enemigo del populismo es la realidad"

Claudia Rucci es senadora provincial de Juntos por el Cambio de la Tercera Sección Electoral, referente del Peronismo Federal y portadora de un apellido de estirpe peronista, lo que le da una sensibilidad especial a la hora de caminar la provincia de Buenos Aires, en especial el conurbano bonaerense. Algo que quedó plasmado en el diólogo que mantuvo con el ciclo de Entrevistas MDZ.

La legisladora bonaerense sostuvo que el kirchnerismo está alejado de la realidad, que la gente se dio cuenta y “les picó el boleto”. Remarcó que en el conurbano se van a llevar una sorpresa, pidió que la oposición redoble los esfuerzos y deje los egos de lado para que la provincia de Buenos Aires no se convierta en una guarida kirchnerista.

Por otra parte, Rucci afirmo que cuando Dady Brieva dijo en la previa del 24 de marzo que “a los Montoneros lo que le faltó fue más maldad”, sintió que le estaban metiendo el dedo en la llaga y acusó al kirchnerismo de tener “amnesia militante”.

- El kirchnerismo vive tirando mugre debajo de la alfombra, ¿hay una forma de salir de eso?

- Lo importante es que sepamos hacia dónde se quiere ir y qué se quiere para el pueblo. Discutamos eso y cómo se va a hacer. En 16 años el kirchnerismo no lo pudo hacer. Yo digo que el peor enemigo del populismo es la realidad, la realidad a la que estamos sometidos hoy todos los argentinos. Esa, esa es la peor carta.



- En una nota que te hice para MDZ vos me dijiste "se van a llevar una tremenda sorpresa en el conurbano". No me refiero solamente a La Matanza, que es el distrito que decide quién es el gobernador de la provincia Buenos Aires y quién es el presidente.

- Mirá, yo hablo de la sorpresa que se van a llevar porque el kirchnerismo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires donde el gobernador Axel Kicillof se bajó del Clío para subirse al helicóptero y nunca más se bajó, le aconsejo que lo haga, que vuelva a subirse al Clío y vea cómo está el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Pero como no lo hacen, por eso hablo de sorpresa; porque niegan la realidad. No se mueven de donde están y no hablan con la gente. Creen que todo está bien, por lo menos perciben eso en sus discursos.

Recorro mucho la provincia de Buenos Aires y me meto en los lugares donde la gente la está pasando peor. Creo que por primera vez en la historia la gente que tiene un trabajo en blanco no llega a fin de mes; si a eso además le sumas la inseguridad que están viviendo los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Ni hablar en La Matanza, desde Ramos Mejía, clase media, hasta Virrey del Pino, una de las zonas más humildes, el grado de inseguridad que hay y de muerte a diario, no sé si el Gobierno de la provincia de Buenos Aires lleva la cuenta.

- Según Berni, no pasa nada, está todo bien...

- Exacto. Hablando con esa gente, hablando con esos adolescentes que tienen frustrada su capacidad de disfrutar la vida en la adolescencia porque no pueden salir con sus amigos, porque no pueden ir a bailar; porque no pueden estar en la parada de un colectivo esperando para ir al colegio y volver porque los matan por un celular, viendo todo eso y viendo lo que hay y escuchando, me doy cuenta que como bien dije en esa nota, van a tener una sorpresa en la tercera sección electoral.



- Sin embargo, cuando llegan las elecciones el peronismo recupera esa novia que tiene en el conurbano y vuelve a ganar...

- Estoy convencida de que esto no va a pasar. Les han picado el boleto, ya no les creen. Se mantuvo durante muchos años un doble discurso, un relato que mucha gente compró y creyó. Y hoy no se si no solo la realidad me parece que les toca vivir. Sino el tema de las redes de poder ver lo que pasa en el resto del mundo, como se vive en el resto del mundo, que posibilidades tiene el resto del mundo. Me parece, insisto, que se dieron cuenta que es un relato y que el populismo lo que hace es pan para hoy y hambre para mañana. Y eso estamos viviendo.

- Sin embargo, vemos que desde el Gobierno lo quieren reeditar. Hace poco vimos en Avellaneda que bajaban bicicletas y en otros lugares del conurbano bajaban heladeras en barrios humildes. ¿Se puso en marcha de nuevo el plan platita?

- Lo más grave de eso me parece, y esto lo yo digo cuando puedo hablar con la gente más humilde, es que subestimación al pueblo. Esto es lo más triste; esta gente que se llena la boca hablando de pueblo. Del pueblo y los pobres y lo subestiman de tal manera que creen que con una heladera les van a cambiar su manera de pensar. Yo siempre les digo: 'reciban todo, agarren todo. Pero después hay un lugar que se llama el cuarto oscuro donde nadie los ve. Ahí pongan el corazón, piensen en qué país quieren vivir y qué país quieren para sus hijos'.



- En la provincia de Buenos Aires te veo muy cercana a Diego Santilli y en Nación, ¿quién pensás que está más preparado para enfrentar al kirchnerismo, Horacio Rodríguez Larreta o Patricia Bullrich?

- La verdad, esa es una interna del PRO. Ambos están muy capacitados para gobernar la Argentina, de verdad lo digo, creo que están trabajando juntos sus equipos para poder gobernar y eso me parece importante porque arriban a un lugar común. Podemos decir que tienen distintas formas, pero de verdad creo que quien sea el candidato elegido en las PASO ahí tenemos que estar todos poniendo el hombro, todos laburando, todos recorriendo el país para que el kirchnerismo se vaya definitivamente de la Argentina. Pero la pelea fundamental es la provincia de Buenos Aires, eso es lo que hay que ganar. Va a ser muy difícil gobernar con la provincia de Buenos Aires cooptada por el kirchnerismo. Se va a convertir en la guarida del kirchnerismo para poder seguir sosteniendo sus cajas, su poder, sus negocios.

- ¿Tener tantos candidatos en la provincia de Buenos Aires no debilita a la oposición?

- Mira hay dos bibliotecas al respecto. Hay una que dice que cuantos más seamos en la interna mejor. Que esto suma, que abre y que ayuda a sumar. Yo creo que deberíamos ir con por lo menos dos candidatos como máximo, porque creo que es ordenar. Tenemos hombres muy preparados para ser candidatos. No hay que dejar fuera de la balanza el tema de quién mide más y quién puede ganar. Me parece que tenemos que dejar todos los egos y protagonismo de lado.